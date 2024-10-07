Глава уряду Словаччини знову відзначився

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти надання Україні права бити далекобійною західною зброєю по Росії. У своїй промові він навіть натякнув на ракетний удар по Брюсселю.

Про це він розповів під час виступу на пам’ятних заходах, присвячених проведенню Карпатсько-Дуклянської операції 80 років тому. Його слова наводить місцеве видання Hlavny Dennik.

Він відзначив внесок Радянського союзу у перемогу у Другій світовій війні, а також пообіцяв відвідати заходи до 80-х роковин її закінчення, які пройдуть у Москві наступного року.

При цьому він висловився і про нинішню війну у сусідній Україні, наголосивши, що її треба закінчити. Фіцо засудив рішення Заходу щодо надання підтримки Україні, назвавши це "підживленням війни".

Крім того, він виступив категорично проти надання ЗСУ права на завдання ударів західною далекобійною зброєю по російських об’єктах.

"І ми раптом чуємо, як деякі депутати Європарламенту легко говорять про ракети середньої та великої дальності. Ну, образно кажучи, можливо, така ракета могла б зруйнувати якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, заради Бога, всі говорять", — сказав він.

Як відомо, Фіцо відомий своєю проросійською позицією та протистоянням з Європейським союзом. У вересні він вирішив скасувати антикорупційну прокуратуру, яка розслідує справи про розкрадання коштів із фондів ЄС, за що зіткнувся з критикою Брюсселя. Тепер Словаччина може втратити європейське фінансування.