"Кровожерливі виродки": проросійський прем'єр Словаччини Фіцо напав на ЗМІ та помріяв про репресії

Фіцо заявив, що підтримує створення національного органу, який буде підпорядковуватися уряду та контролювати усі ЗМІ в країні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своїми проросійськими симпатіями та нещодавно отримав кулю у конверті, привселюдно накричав на журналістів великих словацьких ЗМІ. Щоправда, атакував він їх тільки словесно – назвавши пресу "кровожерливими виродками" – та пригрозив журналістам новими обмеженнями, зокрема створенням національного органу з контролю над ЗМІ, фактично, це державна цензура.

Про це пише видання Politico. Відомо, що Фіцо напав на журналістів під час пресконференції, коли один з них запитав його про напруженість у трипартійній правлячій коаліції. Напруженість виникла через дії президента Словаччини Петера Пеллегріні, який вважається контрольованим Фіцо, проте нещодавно сильно розкритикував уряд.

"З першого дня парламентських результатів 30 вересня 2023 року ви не давали нам спокою ні на хвилину. Ви напали на нас, як кровожерливі виродки. Чи читаєте ви свої статті після того, як написали їх? Не думаю, що читаєте… Це чиста ненависть. Ви одержимі дияволом", – у відповідь заявив Фіцо.

На цьому він не зупинився: по-перше, Фіцо розкритикував великі щоденні словацькі газети Denník N та Sme, а також портал Aktuality, які прем'єр ненавидить за критику його уряду та з якими він припинив будь-яке спілкування. А по-друге, Фіцо не знайшов нічого розумнішого, аніж звинуватити ЗМІ в замаху на його життя, який стався у травні.

"Ви хочете тільки шкоди, шкоди, шкоди та шкоди, і саме тому атмосфера в суспільстві така, яка вона є. ЗМІ… роблять усе, що хочуть, не несучи абсолютно ніякої відповідальності. Настав час, коли ми повинні будемо реагувати на подібні речі… такий медіа-хаос не існує в жодній іншій країні ЄС", – заявив він, перерахувавши заходи, які його проросійський уряд може вжити проти незалежної преси.

Серед іншого Фіцо заявив, що підтримує створення національного органу, який буде підпорядковуватися уряду та контролювати усі ЗМІ в країні. Також він заявив, що до журналістів, які "не виправляють помилки" у своїх матеріалах, будуть застосовуватися санкції. Наприкінці своєї промови Фіцо додав, що словацькі журналісти в нього будуть проходити "курси перекваліфікації".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прибічник Фіцо, президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував Україну через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Він пригрозив відреагувати на такі дії.

Пізніше Фіцо спробував пом'якшити заяви свого клеврета, зазначивши, що Словаччина запропонувала Україні "технічні рішення" щодо відновлення транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через українську територію. Словаччина сильно залежить від нафти, яка йде через нафтопровід "Дружба".