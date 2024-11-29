Фіцо і Орбан продалися Путіну? Чому "паршиві вівці" ЄС викручують руки Євросоюзу

Лідери двох країн шантажують євроспільноту посиленнм контактів з Росією

Заяви прем’єра Словаччини Роберта Фіцо про поїздку до Москви 9 травня 2025 року на святкування т.зв. "дня перемоги" і прем’єра Угорщини Віктора Орбана про симпатії до президента Володимира Путіна викликані лише бажанням отримати гроші від Євросоюзу і нажитися на самій Росії.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він назвав таку їхню поведінку "викручуванням рук" Євросоюзу.

— І Фіцо, і Орбан експлуатують тему Росії, російсько-української війни банально для того, щоб вибивати гроші з Європейського Союзу і при цьому нічого для ЄС не робити, — пояснює експерт. — Коли ЄС каже Угорщині: "Щось робіть з вашими судами, свободою слова, бо ви не туди рулите", Орбан розказує, що йому подобається Путін, який відстоює суверенітет і виступає проти диктату колективного Заходу. Але каже: "У нас пара сотень мільярдів євро заморожені на рахунках. Давайте ми про це краще поговоримо". І коли Орбану розморожують кілька десятків мільярдів євро, він одразу стає проєвропейським і забуває про те, що йому подобається Путін. Тобто це гра виключно в шантаж Європейського Союзу.

На думку Тараса Жовтенка, словацький прем'єр діє за такою ж схемою і дає сигнал Європейському Союзу: "Якщо ви чогось Словаччині не додасте або будете від нас щось вимагати, то я поїду на парад до Вольдемара в Москву і навіть буду стояти з георгіївською стрічкою".

— Ось такі "паршиві вівці" намагаються викручувати руки Євросоюзу, вибивати з нього гроші і при цьому не виконувати ті вимоги, які ставлять перед усіма іншими членами Євросоюзу, — каже експерт-міжнародник і при цьому закликає не сприймати це як повну катастрофу, що Фіцо продався Путіну.

За його словами, є ще цікавий нюанс: Угорщина і Словаччина обома очима моргали Україні, називаючи ціну за зміну своєї позиції на проукраїнську. Словакам був потрібен російський газ, який мав іти через Україну. І Словаччина хотіла бути хабом, ексклюзивним дистриб'ютором для цілого Європейського Союзу, розподіляючи цей газ іншим країнам-членам ЄС. Однак ситуація довкола транзиту російського газу така, що скоріше за все ця мрія буде нездійсненною. І це теж одна з причин, чому Фіцо вирішив так "віддячити", — каже Тарас Жовтенко.

— А Угорщина обома руками нам махає і сигналізує, що хоче бути ексклюзивним дистриб'ютором російської нафти на території Європейського Союзу. [Міністр закордонних справ Угорщини] Сіярто їздив пару тижнів тому на міжнародний пітерський форум (Мова йде про Петербурзький міжнародний газовий форум 8-11 жовтня. — Ред.) і теж домовлявся, що Угорщина мала бути ексклюзивним розподільником тих залишків російської нафти, які ще продовжує купувати Європейський Союз і теж банально на цьому заробляти, — каже експерт з безпеки.

На його думку, ситуація з нафтою трохи краща, аніж з газом, тому Орбан у своїй проросійськості дуже притих. А Фіцо розуміє, що скоріше за все йому вже втрачати нема чого, то чого б не з'їздити на парад?

Нагадаємо, екс-премʼєр Словаччини Ігор Матович розкритикував Роберта Фіцо за проросійську позицію, назвавши "тхором" і "колаборантом".