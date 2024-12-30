Зеленский собирается уволить одного из заместителей Ермака — СМИ
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Чиновник курирует военное направление
В Офисе президента планируются кадровые изменения. Президент Владимир Зеленский собирается уволить одного из заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака.
Речи идет о Романе Машовце. Об этом сообщает NV со ссылкой на три независимых друг от друга информированных источника.
"Увольнение должно состояться в ближайшее время, вероятно, вместе с указом о военном омбудсмене", — заявил один из них.
По словам собеседников из ОП, у Зеленского есть определенные претензии к работе Романа Машовца, который отвечает за военное направление.
"Прежде всего, президент нуждается в своевременной и реальной информации с фронта, информации о потребностях военных, поэтому выбрали Палису (заместитель Ермака – ред.)", — рассказал источник.
Сначала предполагалось, что Машовец перейдет на международное направление, поскольку он участвовал почти во всех зарубежных визитах президента, а новоназначенный заместитель Ермака полковник 93 бригады Павел Палиса будет заниматься военными, но в конце концов от этой идеи отказались.
"Палиса дублирует функции Машовца, и изначально, когда его пригласил Ермак в ОП, было понятно, что Роман уйдет из ОП, тем более он поддерживает связь с Кириллом Будановым, и это также было триггером долгое время", — отмечает источник издания.
По словам собеседника, рассматривается вариант, что Машовец перейдет работать в ГУР. При этом сам Машовец не прокомментировал информацию о своем увольнении.
Роман Машовец не был публичным чиновником и почти не общался со СМИ. Был назначен на должность 22 апреля 2020. По словам собеседников NV, его пригласил Андрей Ермак.
Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал разговоры о своем возможном увольнении.