Чому Данілов після звільнення з РНБО не став послом - у МЗС пояснили

Після його звільнення вже минуло понад пів року

Після звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони президент Володимир Зеленський 29 березня заявив, що погодив його кандидатуру на посаду посла у Молдові. Проте це кадрове рішення й досі не ухвалено.

"Телеграф" звернувся із запитом до Міністерства закордонних справ щодо цього питання. Відповідаючи на запит, у МЗС нагадали, що відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про дипломатичну службу" надзвичайний і повноважний посол України призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням міністра закордонних справ.

Також у міністерстві наголосили, що станом на 5 листопада указу президента про призначення Данілова на посаду посла України в Республіці Молдова не видано. У МЗС попросили врахувати цю інформацію.

Відповідь на запит

Нагадаємо, 26 березня 2024 року Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Литвиненка. Деякі ЗМІ припустили, що Данілова можуть призначити послом у Норвегії.

Народний депутат України Олексій Гончаренко підтвердив інформацію щодо призначення Данілова послом. Тоді він уточнив, що його відправлять до Молдови.