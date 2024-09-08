Верещук, Камишін і не тільки: Зеленський призначив собі нових радників та заступників голови ОП

Кадрові перестановки продовжуються

У неділю, 8 вересня, нещодавно звільнених Ірину Верещук та Олександра Камишіна призначили на посади в Офісі президента (ОП). Так, Верещук тепер обіймає посаду голови заступника ОП, а Камишін — позаштатний радник президента зі стратегічних питань.

Про це йдеться у відповідних указах президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Верещук Ірину Андріївну Заступником Керівника Офісу Президента України", — зазначено в документі від 8 вересня.

Верещук Ірина

Зауважимо, що до цього Ірина обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кого ще призначено на нові посади

Олександра Камишіна ексміністра стратегічних галузей промисловості призначено від 8 вересня радником президента України зі стратегічних питань.

Олександр Камишін

Дмитра Литвина призначено радником президента України з питань комунікацій. Також Микита Віктор Федорович обійматиме посаду заступника керівника Офісу Президента України.

Кого звільнено наказом президента

Микиту Віктора звільнили з посади голови Закарпатської ОВА від 8 вересня.

Микита Віктор

"Звільнити Микиту Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", — йдеться у документі.

Нагадаємо, що з 4 вересня в Уряді України почались великі кадрові перестановки. Президентом було звільнено та призначено багато посадовців, зокрема і міністра закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу.

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