Верещук, Камишін і не тільки: Зеленський призначив собі нових радників та заступників голови ОП
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Кадрові перестановки продовжуються
У неділю, 8 вересня, нещодавно звільнених Ірину Верещук та Олександра Камишіна призначили на посади в Офісі президента (ОП). Так, Верещук тепер обіймає посаду голови заступника ОП, а Камишін — позаштатний радник президента зі стратегічних питань.
Про це йдеться у відповідних указах президента України Володимира Зеленського.
"Призначити Верещук Ірину Андріївну Заступником Керівника Офісу Президента України", — зазначено в документі від 8 вересня.
Зауважимо, що до цього Ірина обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кого ще призначено на нові посади
Олександра Камишіна ексміністра стратегічних галузей промисловості призначено від 8 вересня радником президента України зі стратегічних питань.
Дмитра Литвина призначено радником президента України з питань комунікацій. Також Микита Віктор Федорович обійматиме посаду заступника керівника Офісу Президента України.
Кого звільнено наказом президента
Микиту Віктора звільнили з посади голови Закарпатської ОВА від 8 вересня.
"Звільнити Микиту Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", — йдеться у документі.
Нагадаємо, що з 4 вересня в Уряді України почались великі кадрові перестановки. Президентом було звільнено та призначено багато посадовців, зокрема і міністра закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Андрія Сибігу нового голову МЗС.