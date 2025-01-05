Зеленський спрогнозував, чи може ще бути дружба між українцями та росіянами

Історія давно відповіла, і це було після кожної страшної війни, каже він

Президент України розповів, чи будуть українці дружити з росіянами після закінчення війни. Він певний в тому, що Росія буде вибачатись.

Про це він розповів в інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману. У приклад глава держави поставив Німеччину.

Дозвольте вас запитати, як ви думаєте, буде день, коли українці пробачать російському народу і знову будуть туди-сюди подорожувати, одружуватися, тобто дружити, буде момент такий в майбутньому?", — питає в нього подкастер.

Зеленський відреагував на це запитання з подивом. І каже, що історія на все це давно відповіла.

"Я не знаю, як буде у нас, а це буде в майбутньому. Безумовно, історія давно відповіла, і це було після кожної страшної війни. Одне покоління, одна країна визнає, що вона була агресором, і вона розуміє, що це неможливо пробачити, і саме таку освіту сьогодні отримують вже довгі роки в Німеччині, хоча ці діти не до чого. Це їх діди-прадіди були учасниками, і то не всіх були учасниками війни фашистської Німеччини проти в принципі проти світу, так, і проти життя, і тому, але вони досі вибачаються, вибачення це не просто, це вони знають, що вони були агресори, вони були винні, вони не шукають компромісу в історії, компроміс і так дає час, і вони розуміють, що і засуджені вбивці є, і засуджені, вони історично засуджені своїм же народом, і репарації виплачені, і побудовані, до речі, гарантії безпеки, і все це зроблено, і коли це все робиться і визнається, у будь-якому випадку люди знаходять між собою відношення, відносне, це зрозуміло, але це може бути тільки, як це завжди робилось в історії", — каже глава держава.

За його словами, Росія буде вибачатися. Адже вони винні.

"Вони винні, і як я вам сказав, винні різні, і ті, хто брав участь, і ті, хто мовчав, бо мовчання це також брати участь, на мою думку", — каже Зеленський.

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