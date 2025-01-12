"Неминучий сценарій": у РНБО дали прогноз, коли і як розвалиться Росія
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На Росію може чекати неминучий крах, як це вже було з СРСР
Російська Федерація може розпастись на окремі держави впродовж наступних 50 років, якщо при владі зберігатиметься режим Володимира Путіна.
Про це у Telegram-каналі пише керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко. За його словами, це є неминучим сценарієм для Росії.
Також Коваленко вважає, що від розпаду РФ виграли б усі. Для Москви та суб’єктів Російської Федерації загалом, розпад РФ був би єдиним шансом на існування, оскільки нинішня, де-факто, імперська модель цієї країни є нежиттєздатною, зазначив Коваленко.
"Я прихильник такого сценарію і розумію, що від нього виграли б всі — не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу, але й і сама Московія, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі", — написав Андрій Коваленко.
Які існують сценарії розпаду Росії
На сьогоднішній день існує кілька сценаріїв розпаду Російської Федерації на окремі держави. Один із них озвучили представники Форуму вільних народів пост-Росії. У 2024 році Верховний суд РФ визнав цю організацію "терористичною".
Учасники форуму ставлять собі за мету:
- розпад Росії на окремі незалежні держави. Визнання незалежності Чеченської Республіки Ічкерія та інших суб’єктів Російської Федерації;
- відмову від імперської спадщини, імперської політики та імперського способу мислення (деімпереалізація);
- відмову від ядерної зброї та роззброєння (денуклеарізація та демілітаризація);
- арешт та передачу міжнародному трибуналу Володимира Путіна та всього його оточення (депутинізація);
- відмову від ідеології рашизму, яка, де-факто, є основною сьогодні в Росії та публічне її засудження (процес має схожість з денацифікацією Німеччини після Другої світової війни);
- виплату репарацій та контрибуцій всім державам, з якими Російська Федерація впродовж свого існування вела війни (Молдова, Грузія, Чечня, Україна);
- виведення російських військ з окупованих територій Молдови, Грузії та України.
На думку учасників форуму, майбутня карта постросійського простору має виглядати так.
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