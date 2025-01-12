"Неизбежный сценарий": в СНБО дали прогноз, когда и как развалится Россия
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Россию может ждать неминуемый крах, как это уже было с СССР
Российская Федерация может распасться на отдельные государства в течение следующих 50 лет, если при власти будет сохраняться режим Владимира Путина.
Об этом в Telegram-канале пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко. По его словам, это неизбежный сценарий для России.
Также Коваленко считает, что от распада РФ выиграли бы все. Для Москвы и субъектов Российской Федерации в целом, распад РФ был бы единственным шансом на существование, поскольку нынешняя, де-факто, имперская модель этой страны, является нежизнеспособной, отметил Коваленко.
"Я поклонник такого сценария и понимаю, что от него выиграли бы все — не только самые национальные образования РФ, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые распределили сферы влияния, но и сама Московия, которая смогла бы наконец перезагрузить существовавшую столетиями избранную варварскую стратегию развития и присоединиться к новой цивилизационной модели", — написал Андрей Коваленко.
Какие существуют сценарии распада России
На сегодняшний день существует несколько сценариев распада Российской Федерации на отдельные государства. Один из них озвучили представители Форума свободных народов пост-России. В 2024 году Верховный суд РФ признал данную организацию "террористической".
Участники форума ставят перед собой цели:
- распад России на отдельные независимые государства. Признание независимости Чеченской Республики Ичкерия и других субъектов Российской Федерации;
- отказ от имперского наследия, имперской политики и имперского образа мышления (деимпереализация);
- отказ от ядерного оружия и разоружение (денуклеаризация и демилитаризация);
- арест и предание международному трибуналу Владимира Путина и всего его окружения (депутинизация);
- отказ от идеологии рашизма, которая, де-факто, является основной сегодня в России и публичное ее осуждение (процесс имеет сходства с денацификацией Германии после Второй мировой войны);
- выплата репараций и контрибуций всем государствам, с которыми Российская Федерация на протяжении своего существования вела войны (Молдова, Грузия, Чечня, Украина);
- вывод российских войск с оккупированных территорий Молдовы, Грузии и Украины.
По мнению участников форума, будущая карта построссийского пространства должна выглядеть так.
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