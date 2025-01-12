"Неизбежный сценарий": в СНБО дали прогноз, когда и как развалится Россия

Россию может ждать неминуемый крах, как это уже было с СССР

Российская Федерация может распасться на отдельные государства в течение следующих 50 лет, если при власти будет сохраняться режим Владимира Путина.

Об этом в Telegram-канале пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко. По его словам, это неизбежный сценарий для России.

Также Коваленко считает, что от распада РФ выиграли бы все. Для Москвы и субъектов Российской Федерации в целом, распад РФ был бы единственным шансом на существование, поскольку нынешняя, де-факто, имперская модель этой страны, является нежизнеспособной, отметил Коваленко.

"Я поклонник такого сценария и понимаю, что от него выиграли бы все — не только самые национальные образования РФ, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые распределили сферы влияния, но и сама Московия, которая смогла бы наконец перезагрузить существовавшую столетиями избранную варварскую стратегию развития и присоединиться к новой цивилизационной модели", — написал Андрей Коваленко.

Какие существуют сценарии распада России

На сегодняшний день существует несколько сценариев распада Российской Федерации на отдельные государства. Один из них озвучили представители Форума свободных народов пост-России. В 2024 году Верховный суд РФ признал данную организацию "террористической".

Участники форума ставят перед собой цели:

распад России на отдельные независимые государства. Признание независимости Чеченской Республики Ичкерия и других субъектов Российской Федерации;

отказ от имперского наследия, имперской политики и имперского образа мышления (деимпереализация);

отказ от ядерного оружия и разоружение (денуклеаризация и демилитаризация);

арест и предание международному трибуналу Владимира Путина и всего его окружения (депутинизация);

отказ от идеологии рашизма, которая, де-факто, является основной сегодня в России и публичное ее осуждение (процесс имеет сходства с денацификацией Германии после Второй мировой войны);

выплата репараций и контрибуций всем государствам, с которыми Российская Федерация на протяжении своего существования вела войны (Молдова, Грузия, Чечня, Украина);

вывод российских войск с оккупированных территорий Молдовы, Грузии и Украины.

По мнению участников форума, будущая карта построссийского пространства должна выглядеть так.

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