Минэнерго обвинило депутата в распространении фейков об атомной генерации

Министерство энергетики Украины заявило об очередной попытке народного депутата Ярослава Железняка дискредитировать стратегический проект достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС. В министерстве подчеркнули, что депутат сознательно распространяет ложную информацию о возможном повышении тарифов из-за реализации этого проекта.

Как подчеркнули в ведомстве, достройка энергоблоков будет финансироваться за счет коммерческих кредитов и собственных ресурсов "Энергоатома", без привлечения бюджетных средств или влияния на тарифы для населения. Увеличение объемов дешевой атомной энергии, наоборот, будет способствовать стабильности цен на электроэнергию.

Министр энергетики Герман Галущенко ранее подробно презентовал этот проект народным депутатам во время специальной встречи, на которую Ярослав Железняк не явился. В министерстве считают, что нежелание депутата ознакомиться с реальной информацией свидетельствует о его заинтересованности в манипуляциях, а не в конструктивном обсуждении.

"Любые попытки распространения ложных заявлений по достройке ХАЭС вредят энергетической безопасности Украины", — отметили в ведомстве, добавив, что Минэнерго готово к дальнейшему сотрудничеству и открытому диалогу по всем важным вопросам энергетики.