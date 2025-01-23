Чоловік "слуги" Аллахвердієвої може опинитися за ґратами? Кормишкін розповів про підозри від НАБУ

Дружина нардепа підозрюють у злочинній діяльності

Депутат Миколаївської обласної ради, власник Південної аграрно-експортної компанії та чоловік народного депутата України від фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої Юрій Кормишкін отримав дві підозри у незаконній діяльності — до нього аналогічні підозри отримала і сама нардеп.

Про це Кормишкін повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, йому вручили дві підозри у скоєнні наступних незаконних дій:

легалізації майна, одержаного злочинним шляхом;

декларування недостовірної інформації колишньому депутату облради, тобто самому Кормишкіну.

Джерела "Телеграфа" повідомляють, що до чоловіка Аллахвердієвої вже приходили з обшуками співробітники Національного антикорупційного бюро України. Водночас у НАБУ поки що не коментують цю ситуацію.

Кормишкін заявив, що звинувачення проти нього є надуманими. Він додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну він та його дружина нікуди не виїжджали за межі Миколаєва та країни загалом.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у 2021-2022 роках Ірина Аллахвердієва придбала у власність кошти у сумі понад 20 млн гривень. Це, як заявили в САП, перевищує офіційні доходи та заощадження за цей період.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд України змусив Офіс генерального прокурора розпочати розслідування проти народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої.