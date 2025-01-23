Рус

Чоловік "слуги" Аллахвердієвої може опинитися за ґратами? Кормишкін розповів про підозри від НАБУ

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кормишкін та Аллахвердієва Новина оновлена 23 січня 2025, 20:28
Кормишкін та Аллахвердієва. Фото Колаж "Телеграфу"

Дружина нардепа підозрюють у злочинній діяльності

Депутат Миколаївської обласної ради, власник Південної аграрно-експортної компанії та чоловік народного депутата України від фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої Юрій Кормишкін отримав дві підозри у незаконній діяльності — до нього аналогічні підозри отримала і сама нардеп.

Про це Кормишкін повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, йому вручили дві підозри у скоєнні наступних незаконних дій:

  • легалізації майна, одержаного злочинним шляхом;
  • декларування недостовірної інформації колишньому депутату облради, тобто самому Кормишкіну.

Джерела "Телеграфа" повідомляють, що до чоловіка Аллахвердієвої вже приходили з обшуками співробітники Національного антикорупційного бюро України. Водночас у НАБУ поки що не коментують цю ситуацію.

Кормишкін заявив, що звинувачення проти нього є надуманими. Він додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну він та його дружина нікуди не виїжджали за межі Миколаєва та країни загалом.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у 2021-2022 роках Ірина Аллахвердієва придбала у власність кошти у сумі понад 20 млн гривень. Це, як заявили в САП, перевищує офіційні доходи та заощадження за цей період.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд України змусив Офіс генерального прокурора розпочати розслідування проти народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої.

Теги:
#Верховна Рада #Депутат #Підозра #Слуга народу #Ірина Аллахвердиева #Ірина Кормишкіна #Юрій Кормишкін