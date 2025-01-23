Муж "слуги" Аллахвердиевой может оказаться за решеткой? Кормышкин рассказал о подозрениях от НАБУ

Супруга нардепа подозревают в преступной деятельности

Депутат Николаевского областного совета, собственник Южной аграрно-экспортной компании и супруг народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой Юрий Кормышкин получил два подозрения в незаконной деятельности — до него аналогичные подозрения получила и сама нардеп.

Об этом Кормышкин сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, ему вручили два подозрения в совершении следующих незаконных действий:

легализации имущества, полученного преступным путем;

декларировании недостоверной информации бывшему депутату облсовета, т.е, самому Кормышкину.

Источники "Телеграфа" сообщают, что к мужу Аллахвердиевой уже приходили с обысками сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. В то же время в НАБУ пока не комментируют эту ситуацию.

Кормышкин заявил, что обвинения против него являются надуманными. Он добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину он и его супруга никуда не выезжали за пределы Николаева и страны в целом.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в 2021-2022 годах Ирина Аллахвердиева приобрела в собственность денежные средства в сумме более 20 млн гривен. Это, как заявили в САП, превышает официальные доходы и сбережения за тот период.

Напомним, в ноябре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заставил Офис генерального прокурора начать расследование против народного депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой.