Три дні відплати: СБУ провела понад 150 операцій

Було проведено 287 обшуків у рамках проведення кримінальних проваджень

Служба безпеки України разом із іншими правоохоронними органами провела за три дні понад 150 спеціальних операцій.

Про це повідомила пресслужба СБУ. За цей час оперативники провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях.

За результатами цих заходів 222 особи отримали підозри, 85 було затримано.

Як повідомляє СБУ, підозри отримали:

19 ворожих агентів, які провадили розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;

39 осіб, які причетні до злочинів у військовій сфері, зокрема особи, які причетні до розкрадання коштів оборонного держбюджету;

63 особи, у тому числі з-поміж співробітників ТЦК, колишніх МСЕК та ВЛК, а також медустанов, яких підозрюють в організації схем з ухиляння від мобілізації та організації незаконного перетину кордону;

7 осіб, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед них – антиукраїнські пропагандисти;

24 особи, які завдавали шкоди економічній безпеці держави;

7 осіб, яких звинувачують у незаконному обігу зброї та засобів військового ураження.

Усього було проведено 287 обшуків у рамках проведення кримінальних проваджень.

Раніше "Телеграф" писав, що члена КРАІЛ Євгенія Яхнія затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 10-12 років в'язниці.