Зеленський оцінив шанси України протриматися у війні без допомоги США

Допомога США для України є важливою, наголосив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо допомоги Сполучених Штатів Америки у війні з Росією.

Про це повідомляє "УНІАН". Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави зазначив: на сьогоднішній день немає зупинення допомоги для України з боку США. У той же час нових пакетів допомоги поки що теж немає.

Однак Україна не зможе вистояти у війні з Росією, якщо допомогу з боку Сполучених Штатів буде припинено.

"Я не впевнений, що ми витримаємо війну без допомоги США. Це вдарить по нашій країні і нашим можливостям захищати свою землю. Ми будемо слабшими", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після свого повернення до Білого дому Дональд Трамп заморозив програми зовнішньої допомоги іншим країнам на 90 днів. Його адміністрація перегляне програми на відповідність до політики Трампа.

Також Державний департамент США видав директиву про заморожування міжнародної гуманітарної допомоги та призупинення нових програм. Наприкінці січня офіс Агентства з міжнародного розвитку (USAID) в Україні припинив проекти.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військова допомога США Україні продовжується. Вона надходить за раніше прийнятими пакетами.