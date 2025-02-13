Зеленский предупредил США, что американские солдаты будут умирать

Глава государства также озвучил количество миротворцев, в которых нуждается Украина

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил США, что американским военнослужащим все равно придется воевать с Россией.

При этом не всем солдатам удастся выжить. Об этом украинский лидер рассказал журналистам во время визита на Хмельницкую АЭС 13 февраля.

"Вчера, когда мы говорили с министром, я ему сказал, вы знаете, что есть ваши американские бригады. Это натовские войска и они находятся на территории Европы. Если вторжение будет – оно будет скоро и ваши военные будут воевать", – сказал он.

Зеленский объяснил, что невозможно говорить только о "profits" (прибыли – ред.). США должны думать и о том, чтобы сохранить жизнь своих людей.

"Там где-то сто тысяч американского контингента в Европе находятся. Просто они будут воевать и не все выживут. Потому что это – война, и потому что это – русские", – добавил он.

Также президент подчеркнул, что без гарантий безопасности нельзя, и уточнил, какие гарантии могут быть, по его мнению.

"А что это – гарантии безопасности? НАТО, сильное оружие, ракеты, ядерное оружие, какой-то сдерживающий пакет? Или будем строить НАТО в Украине. Тогда оружие – от вас, контингент – от европейцев и американцев", – сказал глава государства.

По его словам, он поручил военным посчитать количество миротворцев, в которых нуждается Украина.

"Мы нарисовали карту. Если что, у нас все готово и в принципе я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень открыто. Но там нужно сто тысяч человек", – резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет принимать никакие двусторонние мирные переговоры без ее участия. Также украинский лидер отметил, что ему был неприятен звонок Дональда Трампа Владимиру Путину.