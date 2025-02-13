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Трамп анонсував важливу зустріч по Україні за участі РФ: сторони вже запрошені

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін та Дональд Трамп Новина оновлена 13 лютого 2025, 23:21
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото Getty Images, колаж "Телеграфу"

Американський президент переконаний, що Путін хоче миру

Президент США Дональд Трамп після розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та лідером РФ Володимиром Путіним анонсував важливу зустріч у Мюнхені. Учасниками розмови мають стати три сторони: Україна, Росія та США.

Про це глава американської держави сказав в етері Fox News. Він зауважив, що представників трьох країн вже запрошено на цю зустріч

"Буде зустріч у Мюнхені завтра (14 лютого — ред.). Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не впевнений, хто яку країну представлятиме. Але це будуть високопосадовці з Росії, України та США", — додав Трамп.

Президент США також наголосив, що Путін хоче миру.

"Він би сказав мені, якби не хотів, я його добре знаю", — сказав він.

Водночас, за словами Трампа, причиною початку війни в Україні стали саме слова його попередника — Джо Байдена.

"Байден сказав, що українці можуть вступити в НАТО. Як тільки він це промовив — я знав, що буде війна. Розумію Росію, яка не дозволяє Україні вступити в НАТО, ще до Путіна РФ була проти цього", — сказав президент США.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та Держсекретарем Марком Рубіо у Мюнхені у п’ятницю, 14 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог заявив про те, що втрата Україною територій "буде зафіксована у спеціальній угоді". Проте він наголосив, що Києву визнавати це "не обов’язково".

Теги:
#Україна #США #Росія #Володимир Путін #Дональд Трамп #Мюнхенська конференція #Володимир Зеленський