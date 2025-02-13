Трамп анонсував важливу зустріч по Україні за участі РФ: сторони вже запрошені

Американський президент переконаний, що Путін хоче миру

Президент США Дональд Трамп після розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та лідером РФ Володимиром Путіним анонсував важливу зустріч у Мюнхені. Учасниками розмови мають стати три сторони: Україна, Росія та США.

Про це глава американської держави сказав в етері Fox News. Він зауважив, що представників трьох країн вже запрошено на цю зустріч

"Буде зустріч у Мюнхені завтра (14 лютого — ред.). Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не впевнений, хто яку країну представлятиме. Але це будуть високопосадовці з Росії, України та США", — додав Трамп.

Президент США також наголосив, що Путін хоче миру.

"Він би сказав мені, якби не хотів, я його добре знаю", — сказав він.

Водночас, за словами Трампа, причиною початку війни в Україні стали саме слова його попередника — Джо Байдена.

"Байден сказав, що українці можуть вступити в НАТО. Як тільки він це промовив — я знав, що буде війна. Розумію Росію, яка не дозволяє Україні вступити в НАТО, ще до Путіна РФ була проти цього", — сказав президент США.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та Держсекретарем Марком Рубіо у Мюнхені у п’ятницю, 14 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог заявив про те, що втрата Україною територій "буде зафіксована у спеціальній угоді". Проте він наголосив, що Києву визнавати це "не обов’язково".