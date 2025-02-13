У Москві приземлився літак ВПС США: хто може бути на борту

Літак приземлився в аеропорту Внуково

У четвер, 13 лютого, літак Gulfstream C-37B Військово-повітряних сил США приземлився у столиці Росії. Посадка сталася в московському аеропорту Внуково, а на борту міг перебувати топчиновник з керівництва США.

Про це повідомляє видання "Агентство". Повідомляється, що літак вилетів з військової авіабази в штаті Меріленд, потім приземлився на годину в нідерландському Роттердамі, а потім вирушив у бік Росії.

Близько 22:50 за московським часом (21:50 за київським — Ред.) літак приземлився у Внуково. Сервіс Flightradar24 відстежив маршрут літака.

OSINT-аналітик MenchOsint припустив, що на борту цього літака міг бути високопосадовець адміністрації президента США. Але про кого саме йдеться, зараз невідомо. Водночас деякі російські телеграм-канали пишуть, що, можливо, саме цей американський рейс доставить делегацію РФ на Мюнхенську конференцію для зустрічі США, України та Росії.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до однієї з важливих дат. Перша – 20 квітня (Великодня), а друга – 9 травня.

При цьому Росія також вимагає від України визнати окупацію Криму та чотирьох своїх регіонів на південному сході, а також неприєднання до західних структур, включаючи НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом та Держсекретарем Марком Рубіо у Мюнхені.