У команді Трампа по Україні заміна? Чому імені Келлога немає у списку переговорників

Стів Віткофф особисто спілкувався із російським президентом

Забудовник Стів Віткофф організував звільнення американського вчителя Марка Фогеля з російської в’язниці та відчинив двері для переговорів щодо України.

Схоже, приятель Трампа з гольфу тріумфально витіснив Кіта Келлога з українського треку. Про це пише The Times.

Ключовою фігурою, яка брала участь у забезпеченні обміну в’язнями та підготовці ґрунту для телефонної розмови Трампа та Путіна, був не спеціальний представник Трампа в Україні та Росії, відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог, а забудовник Стів Віткофф, йдеться у публікації.

Між Віткоффом та самим Путіним велися напружені переговори, в яких використовувалися неофіційні канали, які проходили через Катар та королівську родину Саудівської Аравії.

"Віткофф, чия офіційна роль — спеціальний посланець на Близькому Сході, був визнаний посередником в історичній угоді про припинення вогню минулого місяця, щоб покласти край 15-місячному конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС", — пише видання.

Ймовірно, вражений Трамп доручив Віткоффу переговори з Москвою. Однак це вказує зменшення ролі Кіта Келлога. Зазначається, що ім’я останнього відсутнє у команді, яка очолює переговори щодо припинення війни в Україні. Список Трамп опублікував у соцмережі Truth Social.

До команди увійшли: держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з національної безпеки Майк Волц та спеціальний посланець на Близькому Сході Стів Віткофф.

"Очевидне усунення спецпредставника Трампа від участі в переговорах з питань України та Росії змусило багатьох задуматися, чи навмисно його усувають від справ, чи Трамп просто виставляє на поле своїх найкращих гравців", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за чутками, Трамп ненавидить повільний, дипломатичний підхід, який віддають перевагу такі авторитетні постаті, як Келлог. "Президент мислить нестандартно, а Келлог — ні", — сказав The Times колишній американський чиновник, який працював у першій адміністрації Трампа. Один з улюблених висловів голови Білого дому: "Америка так робила — це не спрацювало".

"Справа Фогеля випала зі списку пріоритетів США до приходу Трампа до влади. Тільки коли Віткоффу, який виступив посередником у припиненні вогню в секторі Газа і раніше служив посередником між Києвом і Москвою для забезпечення повернення дітей, незаконно депортованих українців, доручили зателефонувати контактам у Катарі, справа почала швидко просуватися", – пише журналіст.

Крім того, видання звертає увагу, що тепер Близький Схід, а не Мюнхен, де в п’ятницю Келлог зустрічається з європейськими лідерами на конференції з безпеки, відіграватиме велику роль у будь-якій можливій угоді, яка покладе край конфлікту.

"Інсайдери також вказали на політичний документ, співавтором якого був Келлог у квітні минулого року, в якому визнавалося, що припинення війни малоймовірне, поки Путін все ще перебуває в Кремлі", — йдеться у публікації.

На питання, чи він підтримує позицію Келлога в позиційному документі, Трамп сказав NBC News: "Я єдиний, хто може зупинити війну". Президент, можливо, розцінив попередню позицію спецпредставника як ускладнення своїх переговорів з російським лідером.

"Можливо, річ просто в тому, що Трамп, людина віддана своїй справі, довіряє найделікатніші завдання тим, кого знає найкраще. Кажуть, що президент довіряє 67-річному Віткоффу, старому приятелю з гольфу, дружба з яким триває вже кілька десятиліть на його особистому рівні, і говорив близьким йому людям, що його колега-забудовник має необхідні навички ведення переговорів, щоб допомогти покласти край війні в Україні", – пише автор.

Звільнення Фогеля наголосило на незвичайному стилі ведення переговорів адміністрації Трампа, яка уникає офіційних каналів і натомість дотримується ділового підходу.

За словами Віткоффа, в угоді йому допомагала "страшенно крута" команда, до якої входили, крім іншого, голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс, радник з національної безпеки Майк Волц і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, зазначає видання.

Віткофф розповів, що знаходився в Росії всього "сім чи вісім годин", протягом яких він зустрічався з Путіним. За попередніх адміністрацій така зустріч була б немислимою.

Нагадаємо, засновника криптовалютної біржі BTC-e Олександра Винника можуть обміняти на американського громадянина Марка Фогеля. За наявною інформацією, росіянину загрожувало 20 років ув’язнення за відмивання грошей через біржу.