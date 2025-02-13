Спецпредставник Трампа зробив несподівану заяву про втрату Україною територій

Тривожна інформація пролунала з вуст американського посланця

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог заявив про те, що втрата Україною територій "буде зафіксована у спеціальній угоді". Проте він наголосив, що Києву визнавати це "не обов’язково".

Про це Келлог заявив у коментарі журналістам Fox News. За його словами, таке рішення може стати "частиною переговорів" та "мирної угоди".

У своїй заяві Келлог де-факто припустив втрату територій Україною. Спецпредставник США назвав доречною заяву міністра оборони Піта Гегсета про те, що повернення України до кордонів 2014 року є "нереалістичним".

"Тому я вважаю, що доведеться укласти якусь угоду про потенційну втрату територій. Але, послухайте, ви не обов’язково маєте це визнавати", — наголосив він.

Келлог також зазначив, що свого часу США не визнавали радянський суверенітет над країнами Балтії, тому, на його думку, на територіальне питання треба дивитися у довгостроковій перспективі, але це, найімовірніше, буде "частиною переговорів" та "мирної угоди".

Нагадаємо, ім’я Кіта Келлога відсутнє у команді, яка очолює переговори щодо припинення війни в Україні. Список Трамп опублікував у соцмережі Truth Social.

До команди увійшли: держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з національної безпеки Майк Уолц та спеціальний посланець на Близькому Сході Стів Віткофф.

"Очевидне усунення спецпредставника Трампа від участі в переговорах з питань України та Росії змусило багатьох задуматися, чи навмисно його усувають від справ, чи Трамп просто виставляє на поле своїх найкращих гравців", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за чутками, Трамп ненавидить повільний, дипломатичний підхід, якому віддають перевагу такі авторитетні постаті, як Келлог. "Президент мислить нестандартно, а Келлог — ні", — сказав The Times колишній американський чиновник, який працював у першій адміністрації Трампа. Один із улюблених висловів голови Білого дому: "Америка так робила — це не спрацювало".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава Пентагону відверто висловився щодо відправлення військ США до України. Після досягнення миру в Україні Вашингтон завершить переоцінку розгортання своїх сил у цілому світі.