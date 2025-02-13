ЗМІ злили всі деталі розмови Трампа та Зеленського. Прозвучали цікаві теми

Розмова тривала близько години і була дуже конструктивною

Президент США Дональд Трамп заявив, що після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним у нього склалося враження, що він справді хоче завершити війну. Водночас президент України Володимир Зеленський під час розмови з Трампом наголосив, що не вірить словам Путіна і переконаний, що той просто "боїться" американського лідера і "прикидається".

Про це повідомило видання Axios із посиланням на поінформовані джерела. У матеріалі зазначається, що розмова Зеленського з Трампом була позитивною і тривала близько години.

Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському про те, що у нього склалося враження, що Путін хоче укласти угоду і він готовий покласти край війні. На цю заяву президент України відреагував більш скептично і сказав, що не вірить Путіну і він точно спробує обдурити. Також Зеленський натякнув на те, що Трамп має "важелі впливу на Кремль".

"Президент Росії Володимир Путін тільки прикидається, що хоче вести мирні переговори… Путін сказав вам, що він хоче укласти угоду тільки тому, що боїться вас, тому що ви сильні", — сказав Зеленський.

При цьому Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському, що розуміє його занепокоєння з приводу його розмови з Путіним, але лідер Америки наголосив, що іншого шляху немає, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля увінчалися успіхом.

"Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", — сказав Трамп Зеленському.

Він також додав, що на його думку, Путін справді налаштований серйозно і "скоро ми дізнаємося про те, правда це чи ні".

Президент США заявив також Зеленському про те, що він розуміє, що Україні знадобляться гарантії безпеки як частина будь-якої майбутньої угоди, і що розміщення європейських миротворчих сил уздовж лінії фронту з Росією могло б стати одним із рішень.

"Трамп повідомив Зеленському, що його майбутня зустріч з віце-президентом Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важлива для запуску дипломатичного процесу. Він додав, що директор ЦРУ Джон Реткліфф і спецпредставник Білого дому Стів Віткофф також увійдуть до складу американської переговорної групи, і попросив Зеленського призначити власну переговорну групу", — йдеться в матеріалі.

За словами одного з джерел, Трамп завершив розмову, давши Зеленському свій особистий номер телефону і сказавши, що він може зателефонувати йому безпосередньо. А президент України наприкінці розмови заявив, що передасть Трампу чемпіонський пояс від українського боксера-важковаговика Олександра Усика.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом та Держсекретарем Марком Рубіо у Мюнхені у п’ятницю, 14 лютого. Вони планують обговорити посилення тиску Трампа на Україну та Росію для початку переговорів.