Трамп анонсировал важную встречу по Украине с участием РФ: стороны уже приглашены

Американский президент убежден, что Путин хочет мира

Президент США Дональд Трамп после разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным анонсировал важную встречу в Мюнхене. Участниками разговора должны стать три стороны: Украина, Россия и США.

Об этом глава американского государства сказал в эфире Fox News. Он отметил, что представители трех стран уже приглашены на эту встречу.

"Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля — ред.). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но это будут чиновники из России, Украины и США", — добавил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что Путин хочет мира.

"Он бы сказал мне, если бы не хотел, я его хорошо знаю", — сказал он.

В то же время, по словам Трампа, причиной начала войны в Украине стали слова его предшественника — Джо Байдена.

"Байден сказал, что украинцы могут вступить в НАТО. Как только он это сказал — я знал, что будет война. Понимаю Россию, которая не разрешает Украине вступить в НАТО, еще до Путина РФ была против этого", — сказал президент США.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом и Госсекретарем Марком Рубио в Мюнхене в пятницу, 14 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил о том, что потеря Украиной территорий "будет зафиксирована в специальном соглашении". Однако он подчеркнул, что Киеву признавать это "не обязательно".