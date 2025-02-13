Трамп анонсировал важную встречу по Украине с участием РФ: стороны уже приглашены
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Американский президент убежден, что Путин хочет мира
Президент США Дональд Трамп после разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным анонсировал важную встречу в Мюнхене. Участниками разговора должны стать три стороны: Украина, Россия и США.
Об этом глава американского государства сказал в эфире Fox News. Он отметил, что представители трех стран уже приглашены на эту встречу.
"Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля — ред.). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но это будут чиновники из России, Украины и США", — добавил Трамп.
Президент США также подчеркнул, что Путин хочет мира.
"Он бы сказал мне, если бы не хотел, я его хорошо знаю", — сказал он.
В то же время, по словам Трампа, причиной начала войны в Украине стали слова его предшественника — Джо Байдена.
"Байден сказал, что украинцы могут вступить в НАТО. Как только он это сказал — я знал, что будет война. Понимаю Россию, которая не разрешает Украине вступить в НАТО, еще до Путина РФ была против этого", — сказал президент США.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом и Госсекретарем Марком Рубио в Мюнхене в пятницу, 14 февраля.
Напомним, ранее мы писали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил о том, что потеря Украиной территорий "будет зафиксирована в специальном соглашении". Однако он подчеркнул, что Киеву признавать это "не обязательно".