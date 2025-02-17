У ЄС розділились погляди щодо відправки миротворців в Україну, - FT

Європейські лідери розділилися через відправлення військ до України.

Європейські країни не дійшли згоди щодо відправлення військ до України під час кризової наради. На нараді обговорювалися мирні переговори між президентом США Дональдом Трампом і Росією.

Як повідомляє Financial Times, екстрене засідання, організоване президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, зібрало лідерів шести країн ЄС, Великобританії, а також представників НАТО, ЄС та ООН.

Під час зустрічі в понеділок у другій половині дня Польща та Іспанія висловили небажання відправляти миротворчі сили до України, незважаючи на те, що Великобританія запропонувала "відправити своїх солдатів".

Європейські союзники США поспішають знайти спільну відповідь на несподіване оголошення Трампа про початок переговорів з Росією, які мають розпочатися у Саудівській Аравії у вівторок. Франція запропонувала обговорити можливість створення "заспокійливої сили", яка буде розміщена позаду майбутньої лінії припинення вогню в Україні, але не на ній, згідно з інформацією двох чиновників, ознайомлених з підготовкою до зустрічі.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що він "готовий і бажає [вставити] наших солдатів на землю, якщо це необхідно". Проте інші країни виявляють більшу обережність. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес зазначив: "Ніхто наразі не розглядає питання відправлення військ до України. Мир ще дуже далеко, і з однієї простої причини: Володимир Путін".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Варшава не готова відправити війська до України, але продовжить надавати гуманітарну, логістичну та військову допомогу, яку вона надає Києву протягом останніх трьох років.

Лідери також планують обговорити варіанти підвищення витрат на європейську оборону та військові можливості, зокрема через спільне фінансування.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський окреслив п'ять ключових безпекових гарантій, які потрібні Україні.