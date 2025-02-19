Влада України взялася мірятися рейтингами Зеленського і Трампа. Які результати в останнього (фото)

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон також прокоментував заяви президента США і сказав, які рейтинги в Трампа

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров після заяви президента США Дональда Трампа про 4% рейтинг президента Володимира Зеленського узявся порівнювати їхні рейтинги.

Федоров на своєму офіційному каналі в Telegram порівняв рейтинги Зеленського і Трампа. Результати не на користь останнього.

Федоров написав, що рівень довіри українців до Зеленського вищий ніж рівень довіри американців до Трампа, і опублікував дані опитування в США у лютому 2025 року.

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував заяви президента США. Він припустив, що коментарі Трампа "не мали на меті бути історично точними", а натомість повинні були "шокувати європейців і спонукати їх до дій".

Звісно, не Україна починала війну. Звісно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. Звісно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як у Трампа.

Джонсон вважає, що Трамп своїми заявами спонукає Європу використати $300 млрд заморожених російських активів для виплат Україні та компенсації підтримки США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції 18 лютого оприлюднив інформацію, що у президента України Володимира Зеленського рейтинг 4%, не пояснивши, звідки у нього ця цифра. Також Трамп сказав, що Україні необхідно провести вибори.

До слова, раніше "Телеграф" писав, який насправді рейтинг підтримки Зеленського серед українців. Сам глава держави відповів Дональду Трампу щодо свого рейтингу. Він назвав цей вислів дезінформацією.