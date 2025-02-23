Зеленський готовий піти з посади президента: назвав умову

Глава держави повідомив, що не має наміру триматися за владу

Президент Володимир Зеленський готовий залишити свою посаду. Однак натомість він хоче отримати чіткі гарантії безпеки для України.

Про це він розповів у відповідь на запитання кореспондента американського видання ABC під час пресконференції у неділю 23 лютого. Виступ транслювався у youtube-каналі Зеленського.

"Якщо вам (США, — ред.) потрібно, щоб я залишив свою посаду, то я готовий. Можу обміняти це на НАТО. Якщо є такі умови", — сказав він.

За його словами, він фокусується на безпеці України зараз, а не через двадцять років, а також підкреслив, що не збирається десятиліттями перебувати при владі.

Зеленський додав, що НАТО буде найшвидшою та найдешевшою гарантією безпеки. Він зазначив, що не знає, чим закінчаться майбутні переговори щодо завершення війни, але тема вступу до Альянсу буде на столі.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ повідомили, що ворожість американського президента Дональда Трампа до України та особисто до Зеленського почала з’являтися ще у 2019-20 роках. При цьому люди в оточенні Трампа вважають, що "Україна є джерелом усіх його проблем".

При цьому Трамп уже назвав Зеленського "диктатором" та погрожував ризиками "втратити країну".