"Дамо Трампу козир": Яценюк запропонував, як вирішити питання з виборами в Україні

Такий крок дасть перевагу у відносинах з Дональдом Трампом

Спеціальна подія Київського Безпекового Форуму, присвячена третій річниці повномасштабного російського вторгнення, пройшла в Києві у п'ятницю, 21 лютого. Під час заходу Арсеній Яценюк запропонував конкретне рішення щодо проведення виборів.

Він вважає, що Верховна Рада повинна ухвалити резолюцію про вибори президента через пів року після підписання мирної угоди. За словами політика, така ініціатива допоможе відповісти критикам і дасть "козирну карту" в руки Трампу для переговорів.

"Найкращий шлях, щоб вибити основу з-під ніг тих, хто виступає проти України, — це прийняти резолюцію в українському парламенті щодо проведення президентських виборів через 6 місяців після підписання всеохоплюючої мирної угоди", — пояснив Яценюк.

Він нагадав, що за законами України тільки Верховна Рада може призначати дату президентських виборів. Парламент має право висловити позицію українського народу з цього питання.

Яценюк вважає, що таке рішення чітко визначить, коли і як відбудуться вибори. "Це просто: Україна проводить вибори через 6 місяців після закінчення війни. Крапка", — сказав він.

Окремо Яценюк додав, що такий крок дасть перевагу у відносинах з Дональдом Трампом: "Так ви даєте козирну карту Трампу і позбавляєте аргументів тих, хто хоче розхитати ситуацію в Україні".

На думку Яценюка, такий документ допоможе Україні самій вирішити питання виборів і уникнути тиску від зарубіжних партнерів.

Раніше "Телеграф" писав, чому Україні та США вигідний договір про безпекові гарантії. Про це розповів доцент Інституту міжнародних відносин, кандидат політичних наук Микола Капітоненко.