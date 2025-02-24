Прийом Макрона у Білому домі був "не теплим"? Для чого президент Франції приїхав у США

Планується важлива розмова

У понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прибув до США на зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. Але 47-й президент США чомусь не зустрів французького лідера особисто біля Білого дому.

Відповідні відео вже поширюють у мережі. Як повідомляє The Times, Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планують переконати Трампа не продовжувати переговори з РФ.

Зустріч Макрона з 47-м президентом США відбудеться вже 24 лютого, а Стармер має завітати у Білий дім 27 лютого.

"Під час раунду інтенсивної міжнародної дипломатії у третю річницю російського вторгнення Стармер і Макрон домовилися скоординувати свій підхід у спробі вплинути на план президента США щодо припинення конфлікту. За їх словами, глобальна безпека зіткнулася з "вирішальним моментом"", — йдеться у матеріалі.

За даними джерел, Трампу мають запропонувати європейські зобов’язання щодо майбутньої безпеки України в обмін на припинення комунікацій з Москвою.

Нагадаємо, що США запропонували свою резолюцію на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. У ній Штати не називають Росію агресором, а закликають "негайно припинити конфлікт". Американці назвали цей варіант резолюції "Шлях до миру".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Трампа говорять про швидке підписання угоди з Україною та Росією, запевняючи: "Поступки будуть з обох сторін".