Запобіжний механізм: Стармер виступив за гарантії безпеки для України та пояснив, чому потрібні США

Без гарантій безпеки Росія обов'язково розпочне нову війну

Україні потрібно надати гарантії безпеки, в тому числі від Сполучених Штатів. Гарантії безпеки від США – це своєрідний запобіжний механізм, щоб запобігти можливій новій агресії з боку російського режиму в майбутньому.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає BBC. Стармер сказав про це під час польоту до Вашингтона, де планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер зокрема підкреслив, що він підтримує ідею "запобіжного механізму" з боку США. Проте деталі плану, за його словами, все ще обговорюються. Європа зацікавлена в тому, щоб США взяли участь у забезпеченні української безпеки.

"Це є гарантією того, що ми отримаємо не просто припинення вогню, а справжній тривалий мир… Без США пауза у війні надасть путіну можливість лише зачекати та потім знову атакувати, оскільки його наміри щодо України очевидні для всіх", – резюмував британський прем'єр.

Зазначимо, що 26 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не надаватиме Україні значних гарантій безпеки, оскільки відповідальність за це має взяти на себе Європа. Водночас він наголосив, що США планують розширювати співпрацю з Києвом у сфері рідкісноземельних копалин, які "дуже потрібні" американській економіці. Також Трамп заявив, що Україна, мовляв, потрібно "забути про НАТО".

До цього, 24 лютого на треті роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський назвав головні гарантії безпеки. Вони стосуються і США, і Європи.