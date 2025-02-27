"Напружені стосунки" з Зеленським та довіра Путіну. Головні заяви Трампа із зустрічі зі Стармером

Прокоментував і свої слова про те, що "Зеленський — диктатор"

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє очільнику РФ Володимиру Путіну і той дотримається слова, якщо буде укладена мирна угода. Проте стосунки з президентом України Володимиром Зеленським Трамп назвав "напруженими".

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єром Британії Кіром Стармером. "Телеграф" зібрав найголовніші заяви Трампа.

Відповідаючи на питання кореспондента, чи дійсно він вважає Зеленського диктатором, президент США відповів: "Хіба я це говорив? Я не можу повірити, що назвав Зеленського диктатором".

Головні заяви Трампа:

Ми постараємось повернути Україні якомога більше територій. Однак, вступу до НАТО не буде.

Путіну можна довіряти. Він дотримає слова щодо України.

Він дотримає слова щодо України. Мої стосунки з Зеленським стали "дещо напруженими".

Росія поводиться дуже добре, у нас були дуже хороші переговори і з Україною, і з РФ.

Спочатку нам потрібна угода , перш ніж вводити миротворчі сили, у нас поки що немає угоди. Якщо ми підпишемо угоду про копалини, я готовий після цього обговорювати розміщення миротворців в Україні.

, перш ніж вводити миротворчі сили, у нас поки що немає угоди. Якщо ми підпишемо угоду про копалини, я готовий після цього обговорювати розміщення миротворців в Україні. Забезпечити безпеку в Україні — це просто, мирний договір — це складно.

У мене "дуже хороші стосунки" із Зеленським і завтра він підпише угоду щодо українських рідкісноземельних металів.

Економічна угода з Україною справді приведе нас до цієї країни, ми там працюватимемо, у нас там буде багато людей — і в цьому сенсі це дуже добре, це підтримка, можна сказати.

Ба більше Трамп прямо на конференції з прем'єр-міністром Великої Британії сказав: "Я розглядатиму введення мит на Велику Британію".

Нагадаємо, що в США вже оцінили дохід від угоди про корисні копалини України. Білий дім розраховує отримати щонайменше 20 млрд доларів від цієї угоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп подовжив санкції проти Росії на рік. Вже відомо, як на це відреагував ринок.