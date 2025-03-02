Трамп після суперечки з Зеленським з'їв його обід: у Білому домі розповіли деталі

Обід мав складатись із трьох страв

Президент США Дональд Трамп зʼїв обід, призначений для його українського колеги Володимира Зеленського. Це сталось після того, як два лідери посперечались в Білому домі.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в етері Fox News. За її словами, Трамп вирішив скасувати обід, бо відчував, що Зеленський не в змозі вести мирні переговори.

"Президентові сподобався обід. Він фігурально й буквально з’їв обід президента Зеленського", — додала Левітт.

Окрім того, помічник Трампа Ден Скавіно розповів , що після того президент запросив на обід кількох додаткових членів команди. Він також поширив фото картки з меню для Зеленського. Туди увійшли салат, смажена курка й крем-брюле.

Чим збирались частувати Зеленського у Білому домі

Що передувало

У пʼятницю,28 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Там Україна та США мали підписати угоду про корисні копалини .

Проте певної миті на зустрічі між Зеленським, Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни .

Венс заявив, що війну між Росією та Україною потрібно врегулювати за допомогою дипломатії. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з Путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини.

Зеленський також заявив, що в разі підписання поганої угоди між Росією і Україною Сполучені Штати "відчують це". Венс і Трамп обурилися й відповіли, що їм "буде чудово", а також додали, що Зеленський не має права нав’язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський "не готовий до миру", але додав, що він "може повернутися", коли змінить свою думку.

Низка світових лідерів стали на бік Зеленського. Серед них — президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Раніше "Телеграф" писав, що в США люди вийшли на протести, щоб підтримати Україну.