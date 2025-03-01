Зеленський залишив США без примирення з Трампом. Стало відомо, куди полетів далі

Зеленський летить у Лондон

Володимир Зеленський залишив США — президентський літак прямує до столиці Великої Британії — Лондона. Якщо хтось мав надії, що ситуація після сварки президентів у Вашингтоні владнається за час перебування Зеленського у США, вони виявилися марними.

Про виліт глави України зі Сполучених Штатів свідчать дані ресурсу FlightAware. Борт президента Зеленського A319 вилетів з військової авіабази Ендрюс у штаті Меріленд та летить до лондонського аеропорту Станстед. Запланований час польоту — 6 годин 48 хвилин.

Що сталося на переговорах Зеленського та Трампа

У п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Лідери обговорювали питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Але під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ доходять висновку, що скандал навмисне спровокував Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, Зеленський залишив Білий дім, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну. Після сварки Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, в якому відповів на закиди Трампа про небажання миру та пояснив свою позицію.

Як повідомляв "Телеграф", європейські політики підтримали Україну після того, як Трамп та Джей Ді Венс накинулися на Зеленського у Білому домі. Зокрема позиція Британії "залишається незмінною" після перепалки Зеленського та Трампа. Країна непохитна в підтримці справедливого і тривалого миру, який забезпечує суверенітет і безпеку України.