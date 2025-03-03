Можно ли "спасти отношения" с Трампом: Зеленский дал ответ

Зеленский отметил, что США вряд ли прекратят помощь Украине, поскольку не в их интересах помогать Путину

Отношения с президентом США Дональдом Трампом еще можно спасти. Даже после того, как в Белом доме из-за заявлений вице-президента Джей Ди Вэнса произошла ссора между американским и украинским президентами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе общения с прессой после саммита в Лондоне 2 марта. Он предположил, что отношения двух стран будут продолжаться и дальше, а важные переговоры вообще-то, как Трамп должен был бы понимать, должны продолжаться за закрытыми дверями.

"Что касается спасения отношений, я думаю, что наши отношения будут продолжаться. Я не думаю, что это правильно, когда такие обсуждения полностью открыты… Формат произошедшего, я не думаю, что это принесло что-то положительное или дополнительное для нас, как партнеров", — отметил он.

Зеленский также добавил, что США вряд ли прекратят помощь Украине, поскольку таким образом Трамп просто поможет руководителю России Владимиру Путину. Вряд ли он этого хочет. Однако, добавил Зеленский, по-прежнему готов к любым вызовам, в том числе и к такому варианту.

В США тем временем продолжают упорно критиковать президента Украины Зеленского после спровоцированного Трампом и Вэнсом спора в Белом доме. В частности, министр торговли США Говард Латник рассказал, что тот якобы не хочет мира и пригрозил потерей помощи. Глава Государственного департамента Марко Рубио отметил, что возобновление сотрудничества еще возможно – но не с Зеленским. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что Зеленский не устраивает США, а сенатор Линдси Грэхэм, который за две недели до скандала называл Зеленского "лучшим союзником Соединенных Штатов", потребовал, чтобы украинский президент ушел в отставку.

Сам Трамп сделал репост сообщения малоизвестного американского диджея. В сообщении говорится, чего якобы хочет добиться глава Белого дома в отношении Украины и России, в частности приводится анекдотическое утверждение о том, что Трамп якобы играет в шахматы и "на 10 ходов впереди всех". Также стало известно, что, находясь в ярости после скандала в Белом доме, по итогам которого Зеленский прервал переговоры и покинул резиденцию президента США, Трамп мстительно съел обед, предназначенный для Зеленского.