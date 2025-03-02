"Ланцюгового пса" Трампа, який зірвався на Зеленського, запросили відпочити до Росії

Американський політик зіткнувся з проблемами під час відпочинку у США

Олімпійська чемпіонка у лижній естафеті Вероніка Степанова запросила віцепрезидента США Джея Ді Венса покататися на лижах у Росії. Після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті у Венса виникли проблеми з відпочинком у США.

Відповідний коментар Степанова опублікувала на своєму телеграм-каналі. Натомість Вероніка хоче отримати від високопоставленого американського чиновника "правильного президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК)".

"Джейсон Дональдович! І справді, що вам по вермонтам всяким кататися, приїжджайте краще до нас, на правильні лижі поставимо.

А ви нам за це – правильного президента МОК”, – написала Степанова.

Зазначимо, у суботу, 1 березня, віцепрезидент США хотів відпочити на лижах на гірськолижному курорті "Шугарбуш" у штаті Вермонт, проте на шляху його кортежу пройшов проукраїнський мітинг. Понад 700 людей зустріли його плакатами з написами "Венс — зрадник, катайся на лижах в Росії", "Зеленський — герой", "Венс — зрадник", "Ненависть ніколи не зробить Америку великою", "Весь світ спостерігає", "Зупиніть руйнування країни". Після рекомендацій секретної служби політик виїхав відпочивати у "невизначене місце".

У Вермонті пройшов мітинг на підтримку України

Нагадаємо, Зеленський посперечався з Трампом та Венсом під час зустрічі у Вашингтоні. Перепалка почалася після слів президента України щодо гарантій безпеки. Пізніше в мережі нагадали про фото Венса у футболці із символікою СРСР.