"Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС", – різка заява Скрипіна

Журналіст Роман Скрипін, який тривалий час працював з Петром Порошенком зробив різку заяву, назвавши політика спекулянтом на ЗСУ, що сховав статки та синів, а його команду – не патріотами, а такими, на яких тавра ніде ставити.

Відповідний різкий монолог Скрипін зробив в прямому ефірі.

"Цинізм, який властивий "п'ятому сивочолому", мене не те що вибішує, а просто… Твої два сини живуть в Британії, ти сховав всі свої активи в так званий "фонд Ротшильдів". Все, що можна було зробити, для того, щоб зберегти свою дупу, ти зробив. Ти спекулюєш на тому, що ти допомагаєш українському війську – "це скарб". Іди на х@# зі своїм скарбом! Тому що ти не є та людина, яка переживає за Україну. Це про Порошенка", – сказав Роман Скрипін.

Також Скрипін в ефірі назвав Порошенка винним у знищенні верховенства права в Україні.

"Що Порошенку заважало зробити верховенство право за своєї каденції на посаді президента? Він зробив все, щоб його не було. І якби це смішно не було і не звучало, але основна вимога з боку Європейського Союзу і НАТО – щоб в Україні було верховенство права. Цього не відбулося за Порошенка. Він взагалі перешкоджав встановленню верховенства права! Тупо перешкоджав! Порушував Конституцію як тільки міг, порушував всі закони як тільки міг, і далі порушує, тому що, якби було верховенство права, він би уже сидів", — підкреслив журналіст.