"Порошенко сделал все, чтобы в Украине не было верховенства права, на котором настаивает ЕС", – резкое заявление Скрипина

Журналист Роман Скрипин, долгое время работавший с Петром Порошенко, сделал резкое заявление, назвав политика спекулянтом на ВСУ, который спрятал состояние и сыновей, а его команду – не патриотами, а теми, на ком клейма негде ставить.

Соответствующий резкий монолог Скрипин произнес в прямом эфире.

"Цинизм, присущий пятому "сивочолому", меня не то что выбешивает, а просто… Твои два сына живут в Британии, ты спрятал все свои активы в так называемый "фонд Ротшильдов". Все, что можно было сделать, для того, чтобы сохранить свою задницу, ты сделал. Ты спекулируешь на том, что ты помогаешь украинской армии – "это сокровище"". Иди на х@# со своим сокровищем! Потому что ты не тот человек, который переживает за Украину. Это про Порошенко", — сказал Роман Скрипин.

Также Скрипин в эфире назвал Порошенко виновным в уничтожении верховенства права в Украине.

"Что Порошенко мешало сделать верховенство право при своей каденции на посту президента? Он сделал все, чтобы его не было. И как бы это смешно ни было и ни звучало, но основное требование со стороны Европейского Союза и НАТО — чтобы в Украине было верховенство права. Этого не произошло при Порошенко. Он вообще препятствовал установлению верховенства права! Тупо препятствовал! Нарушал Конституцию как только мог, нарушал все законы как только мог, и дальше нарушает, потому что, если бы было верховенство права, он бы уже сидел", — подчеркнул журналист.