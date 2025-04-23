Действительно ли Трамп заигрывает с Россией: экс-посол объяснил, как формируется позиция президента США

В формировании позиции лидера США не все так просто

Личное отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину не всегда автоматически превращается в государственную политику США. Влияние на решение американского президента может оказать как внутриполитическое давление, так и внешние обстоятельства.

Об этом заявил Валерий Чалый, бывший посол Украины в США в интервью OBOZ.UA. Он напомнил, что после публичной унизительной встречи Трампа с Путиным в Хельсинки в 2018 году, когда российский диктатор демонстрировал доминантное поведение, всего через две недели американский президент сменил свою позицию и уже не называл коллегу из РФ "другом".

В частности, тогда он отменил следующую встречу с Путиным и поддержал Крымскую декларацию, которая закрепляет непризнание аннексии полуострова. К тому же тогда Трамп дал согласие на предоставление Украине летального оружия.

По словам Чалого, вторая администрация Трампа отличается от традиционного американского внешнеполитического курса и этот разворот уже зафиксирован в документах. Он отметил, что в отличие от США, где Трамп одновременно имеет контроль над Белым домом и парламентом, в Украине этот порядок установился еще в 2019 году — но также при поддержке значительной части населения.

Чалый подчеркнул, что ключевую роль в формировании позиции Трампа по взаимодействию с Россией могут играть люди из его окружения, умеющие правильно предоставить информацию. Если ему демонстрируют, что определенное действие ставит его в выгодный политический свет, он способен изменить свою позицию – именно этот фактор следует учитывать в работе с новой администрацией США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мирные переговоры, запланированные в Лондоне на 23 апреля, были отменены. Решение было принято после того, как Украина передала европейским партнерам документ с позицией о недопустимости обсуждения территориальных вопросов до полного и безусловного прекращения огня.