"Китайський нейтралітет": Клімкін пояснив, чому Пекін грає з Путіним у контрольований союз

Чиновник назвав союз РФ та Китаю ситуативним партнерством

Присутність іноземних делегацій на військовому параді 9 травня в Москві свідчить не стільки про підтримку Росії, скільки про небажання окремих держав остаточно розривати з нею зв’язки. Зокрема, йдеться не про союз, а про використання Росії як засобу протистояння Заходу.

Про це в ефірі Radio NV заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На думку дипломата, ключовим гравцем у цій грі залишається Китай.

"Певним чином Путін вимазує всіх цих лідерів у крові — українській крові", — підкреслив Клімкін. У цьому контексті участь армій інших держав у параді поряд із російськими підрозділами, зокрема тими, що воювали в Україні, створює морально-політичну площину, яку не всі країни готові усвідомити або визнати.

Клімкін зазначив, що більшість присутніх у Москві лідерів не розглядають свою участь як акт підтримки агресії РФ, а лише як демонстрацію інтересів і політичного балансу. Вони не керуються цінностями, а прагматикою. Українське МЗС, своєю чергою, вже заявило, що участь військових інших держав у параді поруч з "героями СВО" — це фактичне ототожнення з військовими злочинцями.

Окрему увагу Клімкін приділив відносинам між Китаєм і Росією. За його словами, попри тісні контакти та обмін технологіями, Пекін дотримується моделі "китайського нейтралітету": підтримує РФ, щоб та не ослабла, але не посилює її настільки, аби втратити контроль. Китай використовує Росію як важіль проти Заходу, але не готовий до повноцінного військового союзу, особливо з урахуванням можливих санкцій.

"Для китайців важливо, щоб Росія не послаблювалась, оскільки вони бачать її і як свій актив у противазі Сполученим Штатам. Але і не посилювалась, оскільки інакше цей актив буде складно контролювати. І вони вважають, що сьогоднішній баланс є для них достатньо оптимальним", — наголосив Клімкін.

Клімкін наголосив: хоча Україна фіксує участь окремих китайських громадян у бойових діях на боці Росії, Київ не проголошує Китай ворогом. Водночас офіційний Пекін має усвідомлювати, що участь його громадян у війні — навіть без державної підтримки — несе політичні ризики.

Підсумовуючи, дипломат зауважив, що нинішній стан відносин РФ і Китаю — це не стратегічний союз, а ситуативне партнерство, побудоване на інтересах, а не на спільних цінностях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російський президент Володимир Путін провів у Кремлі урочистий прийом з нагоди так званого "Дня перемоги", який традиційно відзначається в Росії 9 травня. Цьогорічний захід викликав хвилю обурення навіть серед російської аудиторії — як через зміну дати святкування, так і через меню на банкеті.