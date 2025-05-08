Заздрять чи бояться? Китай та Росія розкритикували одну з головних мрій Трампа

Цю розробку оголосили пріоритетною для США

Москва та Пекін виступили із критикою на адресу планів президента США Дональда Трампа щодо створення глобальної системи протиракетної оборони "Золотий купол". У спільній заяві, яка була оприлюднена за підсумками двохсторонніх переговорів, Росія та Китай назвали ці наміри "глибоко дестабілізуючими".

Про це передають російські ЗМІ. Як пишуть вони, бажання Трампа свідчить про остаточну відмову США визнавати взаємозв’язок між стратегічними наступальними та оборонними озброєннями – принцип, який, за їхніми словами, є ключовим для підтримки глобальної стратегічної стабільності.

Йдеться про масштабну програму, запропоновану президентом Дональдом Трампом, яка передбачає створення новітніх засобів захисту від ракетних загроз, зокрема й з компонентами в космосі.

Окрему стурбованість у Кремля та Пекіна викликає передбачене у проєкті значне посилення військових можливостей США у космосі, зокрема створення та розгортання орбітальних перехоплювачів. У заяві підкреслюється, що це перетворює космос на "арену збройного протистояння". Також Росія та Китай засудили діяльність оборонного партнерства AУКУС (США, Велика Британія, Австралія), що, за їхніми словами, порушує зобов’язання Договору про без’ядерну зону в Південній частині Тихого океану. У документі йдеться й про "гегемоністські" спроби Заходу тиснути на країни з незалежною зовнішньою політикою, маніпулювати міжнародним правом і перекручувати історичну правду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час офіційного візиту до Москви, що стартував 7 травня 2025 року, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін зосередили увагу на питанні реалізації газопроводу "Сила Сибіру-2". Сторони відновили перемовини щодо проєкту, який тривалий час перебував у стагнації через розбіжності в поглядах на його вартість, маршрут та строки будівництва.