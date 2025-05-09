"Китайский нейтралитет": Климкин объяснил, почему Пекин играет с Путиным в контролируемый союз

Чиновник назвал союз РФ и Китая ситуативным партнерством

Присутствие иностранных делегаций на военном параде 9 мая в Москве свидетельствует не столько о поддержке России, сколько о нежелании отдельных государств окончательно разрывать с ней связи. В частности, речь идет не об союзе, а об использовании России как средства противостояния Западу.

Об этом в эфире Radio NV заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По мнению дипломата, ключевым игроком в этой игре остается Китай.

"Определенно Путин вымазывает всех этих лидеров в крови — украинской крови", — подчеркнул Климкин. В этом контексте участие армий других государств в параде наряду с российскими подразделениями, в том числе воевавшими в Украине, создает морально-политическую плоскость, которую не все страны готовы осознать или признать.

Климкин отметил, что большинство присутствующих в Москве лидеров не рассматривают свое участие как акт поддержки агрессии РФ, а лишь как демонстрацию интересов и политического баланса.

Особое внимание Климкин уделил отношениям между Китаем и Россией. По его словам, несмотря на тесные контакты и обмен технологиями, Пекин придерживается модели "китайского нейтралитета": поддерживает РФ, чтобы та не ослабла, но не усиливает ее настолько, чтобы потерять контроль. Китай использует Россию как рычаг против Запада, но не готов к полноценному военному союзу, особенно с учетом возможных санкций.

"Для китайцев важно, чтобы Россия не ослабевала, поскольку они видят ее и как свой актив в противовес Соединенным Штатам. Но и не усиливалась, поскольку иначе этот актив будет сложно контролировать. И они считают, что сегодняшний баланс является для них достаточно оптимальным", — подчеркнул Климкин.

Климкин подчеркнул: хотя Украина фиксирует участие отдельных китайских граждан в боевых действиях на стороне России, Киев не провозглашает Китай врагом. В то же время, официальный Пекин должен осознавать, что участие его граждан в войне — даже без государственной поддержки — несет политические риски.

Подводя итог, дипломат отметил, что нынешнее состояние отношений РФ и Китая — это не стратегический союз, а ситуативное партнерство, построенное на интересах, а не на общих ценностях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российский президент Владимир Путин провел в Кремле торжественный прием по случаю так называемого "Дня победы", традиционно отмечаемого в России 9 мая. Нынешняя мера вызвала волну возмущения даже среди российской аудитории — как из-за изменения даты празднования, так и из-за меню на банкете.