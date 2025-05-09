"Позорище": Путіна присоромили за вкрадене меню для гостей Кремля 9 травня

На стіл в Кремлі поставили сумнівні "делікатеси" та вино з окупованого Криму

Російський правитель Володимир Путін влаштував у Кремлі урочистий захід на честь так званого "Дня перемоги", який російський режим святкує 9 травня. Проте "святкування", по-перше, пройшло 8 травня, що йде всупереч російській ідеології, згідно з якою "перемога" була 9 травня, а по-друге, на Путіна та захід звалилася хвиля хейту від росіян – через меню на святковому столі.

Зокрема, меню "святкового столу" Путіна та його прихильників опублікували російські пропагандистські канали. Увагу коментаторів привернули перш за все дві позиції – це борщ та медальйони з оленини. Обурення росіян не мало меж – зокрема, Путіна назвали "позорищем" і поцікавилися, з яких саме оленів виготовили ті "медальйони".

Пролунав й характерна для росіян зневажливий расистський жарт: один з коментаторів припустив, що усі "союзні" лідери африканських країн прилетіли до Росії, щоб смачно поїсти коштом Путіна. Дісталося також безпосередньо російській владі – в коментарях нагадали, що поки мешканці Кремля жеруть медальйони, пересічні росіяни змушені купувати картоплю по 100 рублів за кілограм.

"Позорище, замість російських щів у Москві подають український борщ. Не тільки на полі бою, але й у столовці теж, Росія перебуває під Україною…", – написав один з дуже розлючених росіян-коментаторів.

Зазначимо, що меню для Путіна та його друзів було зроблено з претензією на "по-багатому", але вийшло, як звичайно у росіян, через одне місце. Так, меню, скоріше за все, планувалося складати у "російському стилі", проте якимось дивом туди потрапили український борщ, який Росія намагається привласнити, та медальйони з оленя, які до російської кухні жодного стосунку не мають. Далі кухарі, схоже, вирішили поекспериментувати та нагодувати Кремль сумнівними "делікатесами" – наприклад, салатом з крабом та полуницею.

З російської морошки не придумали зробити нічого кращого, ніж азійський шербет – що вийшло у підсумку, краще не уявляти. А на додачу до цих "витворів" кулінарії в меню виявилося вино, вкрадене з тимчасово окупованого Криму у 2022 році. Як відомо, росіяни геть загубили кримське виноробство, тому кримські вина "російського" виробництва зараз мають дуже поганий смак. Скоріше за все, гидоту до кремлівського столу подали заради того, щоб росіяни вчергове змогли гордо тицьнути у носа "союзникам" напис "Крим, Росія".

Зазначимо, що керівник комуністичного Китаю Сі Цзіньпін, схоже, остаточно став на бік Кремля та російського режиму. Під час візиту до Москви 8 травня він прилюдно заявив про підтримку Росії в усьому, назвав російського правителя Володимира Путіна своїм союзником у справі побудови "нового світового порядку" та підтвердив, що Китай підтримує позицію РФ щодо війни в Україні.