Ми й близько не стоїмо до реальних переговорів про кінець війни, — Кулеба

Він радить українцям менше звертати увагу на більшість заяв, які звучать про переговори

Україна постійно веде переговори з партнерами, а ті побічно розмовляють із Росією. Однак наразі не йдеться про наближення процесу до дипломатичних переговорів.

Таку заяву зробив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Говорить Великий Львів". За його словами, близькість до вирішення питання про припинення вогню зараз на тому ж рівні, що й була у січні цього року.

"Ми і близько не стоїмо до реальних переговорів про завершення війни. Переговори якісь проходять, хтось з нами спілкується. Але з точки зору близькості до припинення вогню ми там же, де були в січні. З точки зору близькості до припинення війни – там, де були минулої осені", — пояснює Кулеба.

Він радить українцям менше звертати увагу на більшість заяв, які звучать про переговори про процес з боку як наших партнерів, так і країни-агресора.

"Тим більше ви вбережете своє ментальне здоров’я до часу, коли справді дійде до принаймні припинення вогню, а колись, сподіваємось, і до кінця війни", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер сказав, коли в Україні може настати припинення вогню.