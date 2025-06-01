"Паперовий тигр": експерт висміяв ядерні погрози Путіна та пояснив, чому вони нічого не варті

Стратегія Путіна щодо ядерного залякування почала працювати у зворотній бік – вона викликає не жах, а насмішки

Російський правитель Володимир Путін намагається погрожувати США та західним країнам своїм ядерним арсеналом. Але російський ядерний арсенал – бліда тінь потужної радянської системи ядерного стримування, російські спроби провести "показові" залякувальні пуски ядерних ракет закінчуються провалами, а Кремль – лише "паперовий тигр", який влаштовує театральну виставу у вигляді ядерного шантажу.

Про це написав американський військовий експерт Чак Пфаррер у колонці для українського видання Kyiv Post. Пфаррер нагадав, що через кілька днів після того, як Путін та Трамп поговорили телефоном, чергова спроба Путіна продемонструвати російську ядерну міць закінчилася невдало.

"З червня 2023 року щонайменше шість випробувань російських МБР закінчилися катастрофою: ракети або не стартували, або вибухали в шахтах, або відхилялися від курсу настільки, що їх доводилося знищити в повітрі, щоб вони не впали на російську територію. Системи "Ярс", "Сармат", "Булава" і "Посейдон", які Путін рекламує як основу "непереможної" ядерної могутності Росії, мають жахливий рівень невдач. Джерела вказують, що на одне успішне випробування припадає кілька невдалих, а за деякими оцінками, співвідношення невдалих до успішних запусків становить 3:1", – зазначив Пфаррер.

Він пояснив, що 18 травня 2025 року планове випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" завершилося нищівним фіаско: ракета навіть не вийшла з пускової шахти. Провал росіян зафіксували супутники НАТО, що стало для Путіна дуже болючим ляпасом. До цього подібний випадок стався у Плесецьку – у вересні 2024 року прямо в шахті вибухнула новітня ядерна ракета "Сармат".

""Сармат", який західні ЗМІ прозвали "Сатана II", є особливо болючим місцем. Цей гігант на рідкому паливі з ядерними боєголовками вагою 10 тонн, який Путін розрекламував як зброю, здатну знищити весь світ, постійно не виправдовує очікувань. З моменту першого випробування у 2017 році "Сармат" зазнав низки невдач, найдраматичнішою з яких став вибух у вересні 2024 року. Експерти припускають, що вибух, який зруйнував пускову шахту, найімовірніше, спричинило дуже чутливе до неправильного поводження рідке паливо. Втім, твердопаливні ракети "Ярс" і "Булава" показали не набагато кращі результати: з 2023 року кілька запусків були скасовані або закінчилися катастрофою", – нагадав експерт.

Пфаррер підсумував, що російська стратегія ядерного залякування "розвалюється швидше, ніж радянський танк Т-72". Більшість російських, а до цього – радянських МБР було розроблено в Україні, до 2014 року росіяни активно користувалися послугами українських спеціалістів, щоб тримати ракети у бойовій готовності. Зараз компоненти та запчастини до цих ракет в дефіциті, обслуговування неякісне, оскільки в Росії немає ані виробництв, ані спеціалістів. На тлі катастрофічної ситуації заяви Путіна та його кліки про готовність ядерних ракет до використання виглядають щонайменше смішними.

"Це не просто технічна проблема – це стратегічний крах. Ядерний шантаж Путіна, покликаний змусити Захід відмовитися від України, втрачає свою силу. Навіть удар по Дніпру в листопаді 2024 року ракетою "Орєшнік", яку спочатку помилково прийняли за МБР, а потім підтвердили як експериментальну балістичну ракету середньої дальності, мав не стільки військове значення, скільки був театральною позою. Президент України Володимир Зеленський назвав удар по Дніпру "цинічним", але зазначив, що світ майже не звернув на нього уваги, а це свідчить про те, що погрози Путіна не залякують", – додав експерт.

Стратегія Путіна щодо ядерного залякування почала працювати у зворотній бік: експерти ставлять під сумнів функціональність ядерного арсеналу РФ, американські чиновники послідовно применшують загрозу ядерної зброї з боку Росії, оскільки ракети та боєголовки до них можуть виявитися несправними. Провальні випробування російських ракет тільки підтверджують цю теорію.

"Іронія доля. Погрози Путіна, покликані продемонструвати силу, лише підкреслюють слабкість Росії. Його міжконтинентальні балістичні ракети, замість наводити страх, стають предметом жартів у всьому світі. Поки Україна продовжує протистояти Москві за підтримки Заходу, а НАТО спостерігає за тим, як російські ракети падають і згорають, ядерний шантаж Путіна виявляється тим, чим він є насправді: відчайдушним блефом режиму, в якого закінчилися карти. Порівняйте беззубі погрози Путіна з тими, що використовували його попередники під час холодної війни. Радянський Союз, з його величезним арсеналом міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і стратегічних бомбардувальників, підтримував надійний стримувальний фактор завдяки суворим випробуванням, технологічним досягненням і міцній промисловій базі – до 1980-х років СРСР мав понад 40 000 боєздатних ядерних боєголовок, і світ тремтів. Але зараз… Світ більше не тремтить, Володимире. Він сміється", – резюмував експерт.

Нагадаємо, що Росія вперше з часів Холодної війни розгортає ядерні ракети класу "повітря-повітря", оснащені ядерними боєголовками. Це розгортання відбувається на тлі вторгнення російського режиму в Україну та безпрецедентного рівня напруженості між Росією та західними країнами. Ракети такого класу були призначені проти ескадр бомбардувальників, але зараз можуть використовуватися в іншій якості.

А нещодавно данські та німецькі журналісти виявили плани секретних російських ядерних баз у звичайних тендерних документах. Вони переглянули понад два мільйони паперів і знайшли схеми військової бази в Оренбурзькій області. На планах видно, де саме знаходяться склади зброї, підземні ходи та навіть приміщення для військових.