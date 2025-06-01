"Бумажный тигр": эксперт высмеял ядерные угрозы Путина и объяснил, почему они ничего не стоят

Стратегия Путина по поводу ядерного запугивания начала работать в обратную сторону – она вызывает не ужас, а насмешки

Российский правитель Владимир Путин пытается угрожать США и западным странам своим ядерным арсеналом. Но российский ядерный арсенал – бледная тень мощной советской системы ядерного сдерживания, российские попытки провести "показательные" устрашающие пуски ядерных ракет заканчиваются провалами, а Кремль – лишь "бумажный тигр", устраивающий театральное представление в виде ядерного шантажа.

Об этом написал американский военный эксперт Чак Пфаррер в колонке для украинского издания Kyiv Post. Пфаррер напомнил, что через несколько дней после того, как Путин и Трамп поговорили по телефону, очередная попытка Путина продемонстрировать российскую ядерную мощь закончилась неудачно.

"С июня 2023 года по меньшей мере шесть испытаний российских МБР закончились катастрофой: ракеты либо не стартовали, либо взрывались в шахтах, либо отклонялись от курса настолько, что их приходилось уничтожить в воздухе, чтобы они не упали на российскую территорию. Системы "Ярс", "Сармат", "Булава" и "Посейдон", которые Путин рекламирует как основу "непобедимого" ядерного могущества России, имеют ужасный уровень неудач. Источники указывают, что на одно успешное испытание приходится несколько неудачных, а по некоторым оценкам, соотношение неудачных к успешным запускам составляет 3:1", — отметил Пфаррер.

Он пояснил, что 18 мая 2025 плановое испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" завершилось сокрушительным фиаско: ракета даже не вышла из пусковой шахты. Провал россиян зафиксировали спутники НАТО, что стало для Путина очень болезненной оплеухой. До этого подобный случай произошел в Плесецке – в сентябре 2024 года прямо в шахте взорвалась новейшая ядерная ракета "Сармат".

""Сармат", который западные СМИ прозвали "Сатана II", является особенно болезненным местом. Этот гигант на жидком топливе с ядерными боеголовками весом 10 тонн, который Путин разрекламировал как оружие, способное уничтожить весь мир, постоянно не оправдывает ожиданий. С момента первого испытания в 2017 году "Сармат" потерпел ряд неудач, самой драматичной из которых стал взрыв в сентябре 2024 года. Эксперты предполагают, что взрыв, разрушивший пусковую шахту, скорее всего, вызвало очень чувствительное к неправильному обращению жидкое топливо. Впрочем, твердотопливные ракеты "Ярс" и "Булава" показали ненамного лучшие результаты: с 2023 года несколько запусков были отменены или закончились катастрофой", – напомнил эксперт.

Пфаррер подытожил, что российская стратегия ядерного устрашения "разваливается быстрее, чем советский танк Т-72". Большинство российских, а до этого советских МБР были разработаны в Украине, до 2014 года россияне активно пользовались услугами украинских специалистов, чтобы держать ракеты в боевой готовности. Сейчас компоненты и запчасти к этим ракетам в дефиците, обслуживание некачественное, поскольку в России нет ни производств, ни специалистов. На фоне катастрофической ситуации заявления Путина и его клики о готовности ядерных ракет к использованию выглядят, по меньшей мере, смешными.

"Это не просто техническая проблема — это стратегический крах. Ядерный шантаж Путина, призванный заставить Запад отказаться от Украины, теряет свою силу. Даже удар по Днепру в ноябре 2024 года ракетой "Орешник", которую сначала по ошибке приняли за МБР, а затем подтвердили как экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, имел не столько военное значение, сколько был театральной позой. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Днепру "циничным", но отметил, что мир почти не обратил на него внимания, что свидетельствует о том, что угрозы Путина не запугивают", — добавил эксперт.

Стратегия Путина по поводу ядерного запугивания начала работать в обратную сторону: эксперты ставят под сомнение функциональность ядерного арсенала РФ, американские чиновники последовательно преуменьшают угрозу ядерного оружия со стороны России, поскольку ракеты и боеголовки к ним могут оказаться неисправными. Провальные испытания российских ракет только подтверждают эту теорию.

"Ирония судьба. Угрозы Путина, призванные продемонстрировать силу, лишь подчеркивают слабость России. Его межконтинентальные баллистические ракеты, вместо того, чтобы наводить страх, становятся предметом шуток по всему миру. Пока Украина продолжает противостоять Москве при поддержке Запада, а НАТО наблюдает за тем, как российские ракеты падают и сгорают, ядерный шантаж Путина оказывается тем, чем он на самом деле есть: отчаянным блефом режима, у которого закончились карты. Сравните беззубые угрозы Путина с теми, что использовали его предшественники во время холодной войны. Советский Союз, с его огромным арсеналом межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков, поддерживал надежный сдерживающий фактор благодаря строгим испытаниям, технологическим достижениям и прочной промышленной базе – к 1980-м годам СССР имел более 40 000 боеспособных ядерных боеголовок и мир дрожал. Но сейчас… Мир больше не дрожит, Владимир. Он смеется", – резюмировал эксперт.

Напомним, что Россия впервые со времен Холодной войны разворачивает ядерные ракеты класса "воздух-воздух", оснащенные ядерными боеголовками. Это развертывание происходит на фоне вторжения российского режима в Украину и беспрецедентного уровня напряженности между Россией и западными странами. Ракеты такого класса были предназначены против эскадр бомбардировщиков, но сейчас могут использоваться в другом качестве.

А недавно датские и германские журналисты обнаружили планы секретных российских ядерных баз в обычных тендерных документах. Они просмотрели более двух миллионов бумаг и нашли схемы военной базы в Оренбургской области. На планах видно, где находятся склады оружия, подземные ходы и даже помещения для военных.