Росія погрожувала вдарити по Україні новою "страшною" ракетою, але все пішло не за планом

Це не перший випадок, коли "Ярс" не полетів

Росія не здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", що прогнозували на ніч 19 травня. Достеменна причина не відома, однак у ЦПД загадково пишуть "Не полетіла".

Про це повідомляє Defense Express. Зазначається, що попереднього "навчально-бойового" запуск "Ярс" не відбулося.

Таку думку підтверджує той факт, що будь-який пуск був би з величезною долею ймовірності зафільмованим місцевими. До того ж у 2023 році росіянам двічі не вдавалось штатно запустити "Ярс". Тоді писали, що ракета збивалась з курсу.

"Будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко вже прокоментував інформацію про не запуск "Ярсу", написавши: "Не полетіла". Також він нагадав, що і "Орєшнік", яким Росія вдарила по Дніпру у 2024, спіткала схожа доля.

"Нагадаю, що раніше у росіян був невдалий другий пуск "орєшніка" практично одразу після першого", — написав він.

Ракета "Ярс"

Нагадаємо, що за даними ГУР МОУ пусковий район "Ярсу" був максимально нетиповим — у Свердловській області, поряд з населеним пунктом Свободний. Саме там і базується 433-й полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Від нього до Нижнього Тагілу лише 25 км.

За даними видання, Кура на Камчатці — основний російський полігон, куди цілять міжконтинентальними ракетами. Тому політ "Ярсу" було б видно на території Сибіру та Далекого Сходу Росії.

"Чому саме росіяни не здійснили запуск, залишається невідомим", — йдеться у матеріалі.

Однак є думка, що причиною цього стала нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту. У "Ярсу", як і у більшості ракет, є ризик відмови системи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник ГУР Кирило Буданов пояснив, як розпізнати реальну загрозу удару "Орєшніком".