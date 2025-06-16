"Це абсурд": Клімкін оцінив, чи може Путін стати посередником між Іраном та Ізраїлем

У Вашингтоні натякнули існування каналів зв’язку з Росією

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Володимир Путін запропонував свої зусилля як посередник для врегулювання війни між Ізраїлем та Іраном. Однак те, що військовий злочинець та агресор в одній війні стане посередником в іншій, виглядає абсурдно.

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо NV". Він припускає, що між Ізраїлем, Іраном та США існують та активно працюють неофіційні канали зв’язку, які йдуть через Москву.

"Виходячи з того, що говорить Трамп, він досить-таки прямо натякає на це... Але це якийсь абсурд, якщо, наприклад, зараз Путін, якого звинувачують у причетності до військових злочинів, зараз буде посередником у іншій війні", — сказав він.

Клімкін зазначає, що абсурдним також є й те, що Путін може просто так зателефонувати до Трампа, привітати його з днем народження і ці вітання навіть буде прийнято. За його словами, це може бути неприємно усвідомлювати, але таким є сьогоднішній світ, тому не варто дивуватися, що неофіційні дипломатичні канали працюють через Росію.

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше розповів, що Путін хоче виступити у ролі посередника на переговорах між Ізраїлем та Іраном. У Франції з цієї ідеї відкрито посміялися.