Трамп знову ставить палиці в колеса? G7 не виступить зі спільною заявою через опір США

Лідери "Групи семи" відмовилися від вимог Трампа, обравши натомість варіант не робити спільної заяви взагалі

Лідери країн "Групи семи" (G7) не випустять спільну заяву після саміту в Канаді. Причина – втеча президента США Дональда Трампа з саміту та загалом опір, який чинить Вашингтон, який "не хоче ображати Росію".

Про це повідомив канадський телеканал CBC News із посиланням на власні джерела. Співрозмовник підтвердив каналу, що США не згодні із жорсткими формулюваннями, які стосуються дій Росії в Україні та вимагали виключити їх із заяви.

"Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії було включено до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни", – сказав чиновник.

Відповідь Вашингтон отримав несподівану та різку: виключати формулювання із заяв лідери "Групи семи" відмовилися, обравши натомість варіант не робити спільної заяви взагалі. Низку пунктів буде включено у підсумкову заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який буде вимагати посилення тиску на Росію за допомогою санкцій.

Ще одне джерело сказало виданню Reuters, що лідери "Великої сімки" довели до відома Трампа плани зайняти жорстку позицію щодо Росії, особливо щодо санкцій. Натомість Трамп дав їм зрозуміти, що не хоче вводити санкції та взагалі виступає проти посилення тиску на Росію. Своєю чергою, за даними деяких видань, неофіційно представники ЄС натякнули Трампу, що не планують рахуватися із вимогами США в цьому питання. Побічно ці дані підтвердив президент Франції Еммануель Макрон, під час виступу перед пресою анонсувавши нові санкції ЄС проти Росії, більш жорстокі, ніж чинні американські обмеження.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перериває візит до Канади на саміт "Групи семи" та достроково повертається до Києва. Причиною стали російський терористичний обстріл 17 червня та втеча президента США Дональда Трампа з саміту, що поставило хрест на планованій зустрічі двох лідерів.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп уникає зустрічі з президентом України, оскільки до нашої країни, як і до українського лідера в очільника Білого дому серйозна антипатія. До того ж Трамп відчуває себе дуже дискомфортно під час зустрічей із Зеленським, оскільки останній вибиває американського лідера зі звичної йому картини світу назад у реальність.

Також, поки Україна 17 червня перебувала під черговою ракетною атакою російських окупантів, Трамп вигадав нову причину не вводити санкції проти Кремля. Він заявив, що він очікує можливого укладення мирної угоди щодо припинення війни в Україні. Саме це, за словами президента США, нібито є причиною, чому Білий дім так тягне із введенням нових санкцій проти Росії.