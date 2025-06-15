Путін захотів помирити Ізраїль та Іран: Трамп не заперечує

У США не бачать проблем для того, щоб дипломатичними зусиллями займався воєнний злочинець

У Вашингтоні не бачать жодних проблем у тому, щоб Володимир Путін був посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. При цьому там кажуть, що у Кремлі вже висловили готовність до цього.

Про це розповів президент США Дональд Трамп кореспондентці ABC Рейчел Скотт. За його словами, він був би відкритий до перспективи приєднання Росії до процесу мирного врегулювання.

"Він дзвонив мені з цього питання. Ми довго розмовляли про це. Ми говорили про це більше, ніж про його ситуацію (імовірно, йдеться про вторгнення в Україну, — ред.). Я вірю, що це питання буде вирішено", – сказав Трамп.

Допис Скотт

Трамп також повідомив, що США не залучені до конфлікту між Іраном та Ізраїлем, але це може змінитися у майбутньому. При цьому він додав, що дедлайну для укладання угоди щодо ядерної програми Ірану не існує, а також, що в Тегерані "хочуть укласти угоду".

Він також зазначив, що був готовий до того, що відбудеться ескалація на Близькому Сході та припустив, що це призведе до прискорення темпів укладання домовленості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Ізраїль наважився на удар по ядерних об’єктах Ірану.