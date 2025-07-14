Уряд чекають великі перестановки: хто може залишитись без посади

Є можливість, що одне з міністерств взагалі ліквідують

В уряді України назрівають великі кадрові перестановки. Планується звільнення кількох міністрів, серед яких Рустем Умєров та Оксен Лісовий.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. Зазначається, що наразі офіційних документів цих кадрових змін ще немає.

"Прем'єр Денис Шмигаль стане міністром оборони замість Умєрова, який тепер буде послом у США", – каже нардеп Железняк.

Кого звільнять:

Міністра Міноборони Умєрова;

Рустем Умєров

Прем'єр-міністра Шмигаля;

Денис Шмигаль

Міністра освіти Оксена Лісового;

Оксен Лісовий

Міністра соцполітики Оксану Жолнович;

Оксана Жолнович

Міністра культури Миколу Точицького.

Микола Точицький

Нові призначення:

Умєров стане послом України у США;

стане послом України у США; Міністром економіки стане Олексій Соболєв;

Олексій Соболєв

Окрім того, планується ліквідація Міністерства нацєдності, Міністерство ветеранів залишається. Також є інформація, що Денис Улютін, перший заступник міністра Мінфіну, може очолити Мінсоцполітики.

"Якщо звільняють Германа Галущенко, міністра енергетики, то місце займе Світлана Гринчук (яка міністр екології)", — додав Железняк.

Зауважимо, що днями раніше, 12 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Одним з питань, які обговорювали, були зміни в державних інституціях.

"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", – пообіцяв президент.

Нагадаємо, що 14 липня президент Зеленський запропонував Юлії Свириденко посаду прем'єр-міністра.

Раніше "Телеграф" розповідав, що уряд звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови.