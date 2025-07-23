"В нас одна спільна біда, один ворог": Буданов застеріг українців на тлі протестів проти закону про НАБУ та САП

Буданов порекомендував українцям проявити мудрість

Українці повинні проявити мудрість та відповідальність, та не намагатися вирішити внутрішні протиріччя в країні інакше, аніж шляхом відкритого діалогу. В іншому випадку від ситуації виграє тільки ворог.

Про це написав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов в Telegram. Допис Буданова з'явився на тлі протестів проти підписання президентом Володимиром Зеленським закону, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", — написав глава ГУР.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 22 липня ухвалила законопроєкт №12414. Цей документ може обмежити повноваження незалежних антикорупційних органів — Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Ввечері того ж дня його підписав президент України Володимир Зеленський, а вночі 23 липня опублікувала державна газета "Голос України", що означає набрання чинності документом.

Після цього українці у Києві, Львові, Дніпрі та Тернополі вийшли на акцію протесту. Також численні акції протесту заплановані на 23 липня у більшості великих міст України.

21 липня СБУ, ДБР і ОГП провели обшуки приблизно у 70 співробітників НАБУ та САП, деяких звинуватили у держзраді та зв’язках із рф. Один співробітник заарештований за шпигунство.