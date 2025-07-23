"У нас одна общая беда, один враг": Буданов предостерег украинцев на фоне протестов против закона о НАБУ и САП

Буданов порекомендовал украинцам проявить мудрость

Украинцы должны проявить мудрость и ответственность и не пытаться разрешить внутренние противоречия в стране иначе, чем путем открытого диалога. В противном случае от ситуации выигрывает только враг.

Об этом написал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в Telegram. Сообщение Буданова появилось на фоне протестов против подписания президентом Владимиром Зеленским закона, ограничивающего независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Украинская история научила нас — нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия. У нас одна общая беда, один враг. Поэтому решать внутренние противоречия стоит путем открытого диалога для достижения единой общей цели — отстоять нашу страну. Уверен, что Украину спасут сильные войска и институты. Мы должны проявить мудрость и ответственность", – написал глава ГУР.

Напомним, что Верховная Рада Украины 22 июля приняла законопроект №12414. Этот документ может ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов – Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Вечером того же дня его подписал президент Украины Владимир Зеленский, а ночью 23 июля опубликовала государственная газета "Голос Украины", что означает вступление в силу документа.

После этого украинцы в Киеве, Львове, Днепре и Тернополе вышли на акцию протеста. Также многочисленные акции протеста намечены на 23 июля в большинстве крупных городов Украины.

21 июля СБУ, ДБР и ОГП провели обыски примерно у 70 сотрудников НАБУ и САП, некоторых обвинили в госизмене и связях с РФ. Один сотрудник арестован за шпионаж.