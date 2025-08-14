Право першого ходу: як Путін може "продати" своє бачення війни Трампу

Найвища мета російського лідера змусити Трампа погодитися з його наративами

Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив перший ход, і в цьому його перевага. Водночас наврядчи він очікував, що зустріч з головою Білого дома може статися так скоро.

Під час спілкування з Трампом кремлівський диктатор намагатиметься переконати американського президента у тому, що Зеленський не хоче миру. Таку думку висловив "Телеграфу" радник президента США з національної безпеки у 2018-2019 роках Джон Болтон.

Докладніше читайте у матеріалі: ""Путін вже почав свою гру": інтерв’ю з Джоном Болтоном щодо саміту на Алясці та загроз для Трампа".

Він вважає, що Путін запропонував зустріч з Трампом, щоб переконати останнього в тому, що президент України не хоче припиняти війну. Водночас очільник Кремля, мабуть, приголомшений тим, що зустріч відбувається так швидко.

"Я не пам’ятаю в історії, щоб зустріч лідерів такого рівня відбулася настільки оперативно. Тиждень. Це просто неймовірно. Путін запропонував ідею, а Трамп підтримав її, бо це чудова нагода сісти зі своїм старим другом Володимиром і подивитися, чи не вдасться їм обговорити усе це", – сказав Болтон.

На його думку, це дало Путіну перевагу в тому, хто робить перший хід. Він виклав Віткоффу принаймні деякі умови, як виглядатиме російський мирний план. І саме ці умови спецпосланець неправильно зрозумів і передав Трампу так, ніби от-от має статися якесь велике проривне рішення, розмірковує американський політик.

"Путін витратить стільки часу, скільки буде потрібно, щоб пояснити Трампу мотиви своїх дій і як, на думку Путіна, кожне з положень [плану – ред.] сприятиме справі миру. Ймовірно, найвища мета Путіна — змусити Трампа погодитися з цією частиною, тією частиною і потім ще однією. І якщо Трамп має пропозицію щодо чогось у плані Путіна, з чим той може погодитися, він зробить це негайно", – припускає Болтон.

Він зазначає, що дзвінки через Zoom — це чудово, але все одно немає нічого кращого, ніж перебувати в одній кімнаті зі своїм співрозмовником стільки годин, скільки він готовий там залишатися.

Також Болтон розповів, що російський лідер вже робить перші кроки, аби встановити контроль над форматом переговорів. Йдеться про обговорення не лише двосторонніх відносин, а й таких складних питань, як ядерна зброя, НАТО та розташування військових сил у Європі.